Τις άνευ προηγουμένου στιγμές που έζησε η ελληνική αποστολή στη Σερβία, μετά τον αγώνα του Γιάννη Τσουκαλά περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης...

Τρομακτικές στιγμές περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης στο fightsports.gr αναφορικά με τα όσα έζησε αυτός και η ελληνική αποστολή στη Σερβία, μετά τον αγώνα του Γιάννη Τσουκαλά για τον τίτλο της διοργάνωσης WKU.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν μαζί με τον Γιάννη Τσουκαλά στη Σερβία για τον αγώνα του δεύτερου, ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους που δέχθηκαν ωμή βία κατά την εισβολή χούλιγκαν εντός του ρινγκ. Όπως περιγράφει, ο Έλληνας πρωταθλητής του τίτλου WKU γρονθοκοπήθηκε από τον αδερφό του αντιπάλου του μετά το τέλος του αγώνα, κάτι που γίνεται ξεκάθαρο και στο βίντεο του συμβάντος.

Τονίζει, μάλιστα, πως εντός ολίγων δευτερολέπτων το ρινγκ γέμισε με άτομα τα οποία κατευθύνθηκα επιθετικά προς τους Έλληνες, οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να προστατέψουν το κεφάλι και τα πλευρά τους. Πετάχτηκαν καρέκλες και τα χτυπήματα που δέχθηκαν ήταν πολλά, ωστόσο αυτό που σοκάρει είναι η μαρτυρία του Κοχλιαρίδη για χούλιγκαν ο οποίος εθεάθη με μαχαίρι.

«Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα» ήταν η φράση με την οποία έκλεισε την περιγραφή του θλιβερού γεγονότος.

Η δήλωση του Παύλου Κοχλιαρίδη

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο VIDEO, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη.

Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής.

Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας.

Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα.

Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά…

Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα.

Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ».