Ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά, Νίκος Γκίκας, προέβη σε δηλώσεις αναφορικά με το θλιβερό συμβάν που έλαβε χώρα στη Σερβία μετά το τέλος του αγώνα για τον τίτλο της WKU.

Θύμα σε ένα θλιβερό συμβάν στη Σερβία έπεσε ο Γιάννης Τσουκαλάς, ο οποίος μετά τη νίκη του στον τελικό της WKU δέχθηκε μαζική επίθεση από μέλη της ομάδας του αντιπάλου του. Σκηνές άνευ λόγου και αιτίας με την ελληνική αποστολή και το περιβάλλον του αθλητή να είναι δέκτες ωμής βίας.

Video snimak portala Sandžak Danas - Masovna tuča pic.twitter.com/58A8tTzVzk December 28, 2025

Για το συμβάν αυτό τοποθετήθηκε ο προπονητής του αθλητή, Νίκος Γκίκας. Μέσω της πρωινής εκπομπής του AΝΤ1, «Το Πρωινό μου», αναφέρθηκε για τα όσα έζησε η ελληνική αποστολή στη Σερβία. Έκανε λόγο για ακραίες καταστάσεις και για εισβολή πολλών ατόμων εντός του ρινγκ.

Τόνισε πως η Αστυνομία παρενέβη άμεσα και γλίτωσε τους Έλληνες από τα χειρότερα, αποκαλύπτοντας πως ο Γιάννης Τσουκαλάς διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου όπου του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Οι δηλώσεις του Νίκου Γκίκα

«Δεν έκανε καμία παρανομία ο Γιάννης. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία και τη νοοτροπία τους. Δεν ήθελαν να χάσει ο αθλητής τους.

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έφαγε όλη η ελληνική αποστολή ξύλο. Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100. Η Αστυνομία ήρθε γρήγορα, πάλι καλά δεν είχαμε τίποτα χειρότερο».