Ο Γιάννης Τσουκαλάς δέχθηκε μαζική επίθεση στο ρινγκ μετά τη νίκη επί του Σέρβου, Βαχίντ Κικάρα, που του χάρισε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο WKU στο κικ μπόξινγκ.

Απροσδόκητη εξέλιξη και σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν μετά τον αγώνα του Γιάννη Τσουκαλά απέναντι στον Σέρβο, Βαχίντ Κικάρα στο Νόβι Πάζαρ, για τον παγκόσμιο τίτλο στην κατηγορία των 67κ. στο WKU στο κικ μπόξινγκ. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε με νοκ άουτ τον αντίπαλό του κατακτώντας τη ζώνη του πρωταθλητή κόσμου.

Ο αγώνας έγινε την Κυριακή (28/12) στην αίθουσα «Emir Hadžimujović» στο Νόβι Πάζαρ κι αμέσως με τη λήξη του αγώνα επικράτησε χάος. Ο Τσουκαλάς, αθλητής της επαγγελματικής μας ομάδας του GOW, που προπονείται με τον Nikos Gkikas Mallios Team Athens, πανηγύρισε με υψωμένη τη γροθιά, μαζί με τον προπονητή του, κάτι που δεν άρεσε στους αντιπάλους του.

Μέλος της ομάδας του Σέρβου αθλητή επιτέθηκε και γρονθοκόπησε τον Γιάννη Τσουκαλά και μέσα σε δευτερόλεπτα στο ρινγκ βρέθηκαν δεκάδες εξαγριωμένοι οπαδοί του Κικάρα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, μέχρι και καρέκλα εκτοξεύτηκε εναντίων των Ελλήνων. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής βρέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης, πεσμένοι εντός του ρινγκ, δεχόμενοι κλωτσιές μπουνιές καθώς και ρίψη αντικειμένων.

Video snimak portala Sandžak Danas - Masovna tuča pic.twitter.com/58A8tTzVzk December 28, 2025

Σε δημοσίευμα του sandzakdanas.rs οι διοργανωτές δεν μπόρεσαν να ηρεμήσουν την κατάσταση και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης και την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων, ενώ δεν υπήρξε επίσημη πληροφόρηση για τυχόν τραυματισμούς.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε εκτός της σερβικής πόλης προς το Βελιγράδι, ώστε να αποχωρήσει άμεσα από την χώρα με φόβο της σωματικής του ακεραιότητας. Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει προκαλέσει ευρεία αντίδραση στην κοινότητα των πολεμικών αθλημάτων, με πολλούς φιλάθλους και επαγγελματίες να εκφράζουν σοκ, αποτροπιασμό και καταδίκη για την έκταση της βίας και την έλλειψη ασφάλειας σε έναν αθλητικό χώρο.

Παρά τις αντιδράσεις και τη δημοσιοποίηση των γεγονότων, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά WKU ή άλλους αρμόδιους φορείς.

Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) στην Αθήνα.

Κικάρα: «Συγχαίρω τον αντίπαλό μου, για μια καθαρή κι άξια νίκη»

Ο Σέρβος κικμπόξερ λίγες ώρες μετά τα επεισόδια, με αναφορά του στα social media χαρακτήρισε άξια τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά και καταδίκασε την επίθεση που δέχθηκε, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση σχετικά με τον αγώνα μου και τα δυσάρεστα γεγονότα μετά από αυτόν. Πρώτα απ' όλα, συγχαίρω τον αντίπαλό μου για μια καθαρή και άξια νίκη.

Χθες το βράδυ δεν ήμουν ούτε εγώ, ούτε η δύναμή μου. Όσο για τα δυσάρεστα γεγονότα μετά τον αγώνα, βλέπω διάφορα σχόλια από "ακατάλληλους ανθρώπους", ψεύτικα προφίλ κ.λπ., κάτι που είναι φυσιολογικό, δεν έχουμε όλοι φίλους και συντρόφους, αλλά είναι κάποιοι που κρύβονται πίσω από ψεύτικα προφίλ και δίνουν στον εαυτό τους το δικαίωμα να σχολιάσουν κάτι. Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για πριν και μετά τον αγώνα, επειδή φταίω μόνο εγώ. Είναι άθλιο που έχουμε γίνει μια κοινωνία που καταδικάζει μόνο τους άλλους γύρω μας».