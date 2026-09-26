Ο φοβερός Στέφανος Ντούσκος νίκησε στο τελικό των Shanghai sprints τον Βρετανό, Κάλουμ Ντίξον, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ ανδρών.

Καταπληκτική η παρουσία του Σέφανου Ντούσκου στα Shanghai sprints στην Κίνα, η οποία ολοκληρώθηκε, με τον ίδιο να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μόνο σκιφ ανδρών.

Ο Στέφανος Ντούσκος βρέθηκε στη Σαγκάη για να πάρει μέρος σε μία διοργάνωση επίδειξης μεταξύ οκτώ «ελίτ» αθλητών. Τα sprints έγιναν σε απόσταση 500 μέτρων, σε κεντικό κανάλι του ποταμού Χουάνγκπου εντός της πόλης.

Αρχικά στα πρημιτελικά, ο Ντούσκος αντιμετώπισε τον βασικό του αντίπαλο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, Όλιβερ Ζάιντλερ. Ο Έλληνας πρωταθλητής τον απέκλεισε και στα ημιτελικά βρήκε στο δρόμο του Ιρλανδό Κόναν Παζάια, πέρνοντας την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Πέρσυ, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ηττήθηκε στο τελικό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, τερματίζοντας πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι.

Στον μεγάλο τελικό όμως φέτος, ο 28χρονος Γιαννιώτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, νικώντας τον Βρετανό Κάλουμ Ντίξον και προσθέτοντας μία ακόμη διάκριση στη σπουδαία συλλογή του με την παρουσία πολλών.

Η απονομή