Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Εξαιρετικός Τσαλμπούρης στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού
Μπορεί ο Ολυμπιακός να προηγήθηκε και με 20 πόντους διαφορά (46-26) δείχνοντας να έχει... καθαρίσει ήδη το παιχνίδι, αλλά η ΑΕΚ μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και με σερί 11-0 να ψαλιδίσει τον δείκτη του σκορ στους 9 πόντους (46-37).
Πρωτοστάτης της Ένωσης στο πρώτο μισό του ημιτελικού ήταν ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα έκλεισε το ημίχρονο έχοντας 13 πόντους με 5/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 11:23 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα το μοναδικό του άστοχο σουτ ήταν το τρίποντο που επιχείρησε τη λήξη του ημιχρόνου με το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την ΑΕΚ να διευρύνει το σερί και να πλησιάσει περισσότερο τον Ολυμπιακό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.