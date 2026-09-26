Ο Γιώργος Τσαλμπούρης είναι εκείνος ο οποίος κράτησε την ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να προηγήθηκε και με 20 πόντους διαφορά (46-26) δείχνοντας να έχει... καθαρίσει ήδη το παιχνίδι, αλλά η ΑΕΚ μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και με σερί 11-0 να ψαλιδίσει τον δείκτη του σκορ στους 9 πόντους (46-37).

Πρωτοστάτης της Ένωσης στο πρώτο μισό του ημιτελικού ήταν ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα έκλεισε το ημίχρονο έχοντας 13 πόντους με 5/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 11:23 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα το μοναδικό του άστοχο σουτ ήταν το τρίποντο που επιχείρησε τη λήξη του ημιχρόνου με το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την ΑΕΚ να διευρύνει το σερί και να πλησιάσει περισσότερο τον Ολυμπιακό.