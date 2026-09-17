Ο Μουσελίμης το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας

Ο Ιάσων Μουσελίμης αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιφ εφήβων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας στη Λα Λίνεα της Ισπανίας.

Το πρώτο μετάλλιο για την εθνική ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας στη Λα Λίνεα της νότιας Ισπανίας είναι χρυσό και το κατέκτησε ο Ιάσων Μουσελίμης στο σκιφ εφήβων.

Με φόντο τον βράχο του Γιβραλτάρ ο πρωταθλητής του ΝΟ Ιωαννίνων αγωνιζόμενος στο σκιφ εφήβων την Πέμπτη (17/9) κέρδισε τρεις κούρσες, φθάνοντας μέχρι την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Αρχικά, στον προημιτελικό τον Πολωνό, Μακσιμίλιαν Ματσιεγιέφσκι με χρόνο 2:26.62 (2:31.42 ο Πολωνός) και πέρασε στον ημιτελικό.

Εκεί, λίγα λεπτά μετά, αντιμετώπισε τον Ούγγρο, Άνταμ Μορ που τον κέρδισε με χρόνο 2:43.60 (2:50.05) ο Μαγυάρος) και πέρασε στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε περίπου 15 λεπτά αργότερα, με αντίπαλο τον Ισπανό, Xαβιέ Τόρες Μοντόρο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε πολύ καλά, ενώ αντίθετα ο Ισπανός είχε μια ατυχία με το ένα κουπί του στο ξεκίνημα που του κόστισε αρκετά μέτρα, με αποτέλεσμα ο Μουσελίμης να ξεφύγει ακόμα περισσότερο και να πάρει τη νίκη άνετα και το χρυσό με 2:27:43, έναντι 2:47.50 του Μοντόρο.

Πρόκειται για το πρώτο χρυσό που κατακτά η Ελλάδα στη συγκεκριμένη διοργάνωση, στην οποία συμμετέχει με οκτώ επίλεκτους αθλητές/τριες και έξι πληρώματα.

Το σημερινό είναι το έκτο κατά σειρά χρυσό μετάλλιο για τον Μουσελίμη φέτος σε διεθνή αγώνα, καθώς σε κάθε διοργάνωση που έλαβε μέρος με τα χρώματα της Ελλάδας, κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής, στο σκιφ εφήβων.

Συγκεκριμένα, κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο Ππωτάθλημα Εφήβων του Πλόβντιβ, ένα χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κ19 του Βρανδεμβούργου, ένα χρυσό στους 4ους Διεθνείς Αγώνες Παράκτιας Beach Sprint της Λεμεσού και δύο χρυσά μετάλλια στη Διεθνή Ρεγκάτα του Πιεντιλούκο.

