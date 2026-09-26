Φουρνιέ: Ενθουσιάστηκε με το trend του AI που τον δείχνει να... ραπάρει με τον Μπαρτζώκα!
Είναι γνωστό πως ο Εβάν Φουρνιέ είναι πολύ ενεργός στα social media και ιδιαίτερα στο «Χ» όπου πολύ συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του, εκφράζει απορίες και απόψεις για πολλά ζητήματα.
Ωστόσο, ένα βίντεο ΑΙ που ακολουθούσε ένα πολύ δημοφιλές trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στάθηκε η αφορμή για να το σχολιάσει και να ενθουσιαστεί. Ο λόγος για ένα video τεχνητής νοημοσύνης με τον Φουρνιέ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να... ραπάρουν που τράβηξε την προσοχή του Γάλλου σταρ με αποτέλεσμα να το αναδημοσιεύει στον προσωπικό του λογαριασμό με πολλά emoji που γελούν.
AYOOOOO😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/fw0C9zKojE— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 25, 2026
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