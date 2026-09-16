Διπλή πρόκριση στα προημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος παράκτιας κωπηλασίας στην Ισπανία για τα ελληνικά πληρώματα, με Μουσελίμη και το δίδυμο Λασκαρίδη-Λιγγερίδη.

Δύο προκρίσεις στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Παράκτιας Κωπηλασίας Beach sprint που ξεκίνησε σήμερα στην Ισπανία πέτυχαν τα ελληνικά πληρώματα με Μουσελίμη στο μονό Εφήβων και το δίδυμο Λασκαρίδη-Λίγγερίδη στο διπλό Εφήβων-Νεανίδων. Οι υπόλοιπες τέσσερις εκπροσωπήσεις της Ελλάδας δεν κατάφεραν να προκριθούν.



Πιο συγκεκριμένα :



Ο Ιάσονας Μουσελίμης στο μονό Εφήβων πέρασε στα νοκ άουτ με 3ο καλύτερο χρόνο 2.34,43 και έπεσε με τον Κροάτη Βίτο Νόβακ που έκανε την 11η επίδοση 2.39,99. Ο Έλληνας πρωταθλητής βγήκε νικητής με χρόνο 2.36.98 έναντι 2.48,50 του Κροάτη και προκρίθηκε στους «8» της Ευρώπης. Αύριο το πρωί στις 10:15 ο Μουσελίμης θα αγωνιστεί απέναντι στον Πολωνό Ματσιεγιέφσκι με το νικητή να περνάει στα ημιτελικά.



Στο διπλό μεικτό των Εφήβων-Νεανίδων οι Ελένη Λασκαρίδη και Σταύρος Λιγγερίδης έκαναν τον 16ο χρόνο στα προκριματικά με 2.42,27 και πήραν μια δεύτερη ευκαιρία να προκριθούν από τα νοκ άουτ με αντιπάλους το βρετανικό πλήρωμα των Στόκερ-Ουάλις που στον προκριματικό είχαν κάνει 2.35.17 . Εκεί μετά από μια συγκλονιστική κούρσα κατάφεραν να πάρουν τη νίκη για λίγα δευτερόλεπτα και να προκριθούν στα προημιτελικά. Μάλιστα ο αγώνας τους έγινε μετά από μεγάλη καθυστέρηση αργά το απόγευμα λόγω εκδίκασης ένστασης σε προηγούμενη κούρσα.



Η Δέσποινα Ερμείδου στο μονό Νεανίδων έκανε την 12η επίδοση στα προκριματικά με 2,58.06 και στα νοκ άουτ θα αγωνιστεί με την Ιταλίδα Σίλβια Μεσίνα που στα προκριματικά έκανε την 5η επίδοση 2.53,71. Ανώτερη η Ιταλίδα πήρε τη νίκη (3.23,57)και άφησε την Ελληνίδα εκτός συνέχειας (3.27,05).



Ο Μιχάλης Καλέντζης έκανε τον 16ο χρόνο στο προκριματικά του μονού Ανδρών με 2,38.10 και έμεινε εκτός των νοκ άουτ που περνούσαν οι πρώτοι 8 από την κάθε προκριματική σειρά (έγιναν δυο σειρές).



Η Ζωή Φίτσιου πήρε την 9η θέση στον προκριματικό του μονού Γυναικών με χρόνο 2.51,19 και αγωνίστηκε με την Αυστριακή Μαγκνταλένα Λόμπνιγκ που είχε κάνει 2.50,17 στα προκριματικά σε νοκ άουτ για μια δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσει. Ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει την αντίπαλό της (3.01,68) τερμάτισε 2η με 3.14,63 και αποκλείστηκε.



Τέλος, στο διπλό μεικτό Ανδρών-Γυναικών οι Έλενα Διαβάτη-Αλέξανδρος Μιναδάκης πήραν την 16η θέση με 2.37,17 είχαν μια δεύτερη ευκαιρία στα Time Trial 2 όπου όμως κατέλαβαν την 11η θέση κι έμειναν εκτός 16άδας και νοκ άουτ.