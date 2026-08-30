ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Behind the scenes

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έφτιαξε ένα όμορφο video για την αναμέτρηση κόντρα στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 84-82 του Περιστερίου, σε φιλικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο Μετσόβου, με τον Νίκο Χουγκάζ να επιστρέφει 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό.

Ο Χάτζινς με 19 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ, ο Ταϊρί ακολούθησε με 16, ενώ στον αντίποδα για τους Περιστεριώτες ο Φιντς είχε 12 πόντους και ο Ιτούνας σταμάτησε στους 11 πόντους.

Η ασπρόμαυση ΚΑΕ έφτιαξε ένα όμορφο video με τις καλύτερες στιγμές του φιλικού και το παρουσίασε στους φίλους του ΠΑΟΚ. O Aντρέα Τρινκιέρι χτίζει την ομάδα στο Μέτσοβο.