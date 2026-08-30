ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Behind the scenes
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 84-82 του Περιστερίου, σε φιλικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο Μετσόβου, με τον Νίκο Χουγκάζ να επιστρέφει 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό.
Ο Χάτζινς με 19 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ, ο Ταϊρί ακολούθησε με 16, ενώ στον αντίποδα για τους Περιστεριώτες ο Φιντς είχε 12 πόντους και ο Ιτούνας σταμάτησε στους 11 πόντους.
Η ασπρόμαυση ΚΑΕ έφτιαξε ένα όμορφο video με τις καλύτερες στιγμές του φιλικού και το παρουσίασε στους φίλους του ΠΑΟΚ. O Aντρέα Τρινκιέρι χτίζει την ομάδα στο Μέτσοβο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.