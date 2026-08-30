Διαστημικός Μέσι: Έκανε «καρέ» στον θρίαμβο της Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι που έχουμε... συνηθίσει καθώς ο Αργεντινός αστέρας πέτυχε τέσσερα γκολ στην τεράστια νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 7-1 κόντρα στη Μοντρεάλ.

Ο μυθικός Λιονέλ Μέσι που όλοι ξέρουμε εμφανίστηκε ξανά κόντρα στη Μοντρεάλ, η οποία ήταν η... άτυχη που τον είδε να μαγεύει στον αγωνιστικό χώρο και την Ίντερ Μαϊάμι να θριαμβεύει με το τελικό 7-1 (!).

Ο Αργεντινός αστέρας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής καθώς σκόραρε τέσσερις φορές και έδωσε άλλη μία ασίστ, φτάνοντας τα πέντε τέρματα που είχε άμεση σχέση στο συγκεκριμένο ματς.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μαϊάμι προηγήθηκε με τον Κασεμίρο, η Μοντρεάλ ισοφάρισε και στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο 38χρονος αστέρας. Στο 40ο λεπτό έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους, στη συνέχεια στο 52' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 και στο 80ο λεπτό είχε την ασίστ στον Σουάρες για το 4-1.

Τρία λεπτά αργότερα έφτασε το χατ-τρικ για το 5-1 και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ολοκλήρωσε το καρέ και το τελικό 7-1.