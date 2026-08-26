Ο Ντούσκος άνετα στα προημιτελικά του σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ
Ο Στέφανος Ντούσκος πραγματοποίησε το πρώτο βήμα προκειμένου να υπερασπιστεί στο Άμστερνταμ τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκιφ, που κατέκτησε πέρυσι στη Σαγκάη.
Ο 29χρονος ολυμπιονίκης του Τόκιο, δεν χρειάστηκε να σπαταλήσει πολλές δυνάμεις για να πάρει με άνεση την 1η θέση στην 5η από τις επτά σειρές των προκριματικών με 7:28.85 και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της Παρασκευής (28/8, 14:27).
Όλα τα σπουδαία ονόματα του σκιφ θα είναι εκεί. Ο Λευκορώσος, Γιαουχένι Ζάλατι σημείωσε 7:20.16 στην 1η σειρά, ο Νορβηγός Γιόνας Σλέτεμαρκ με 7:15.68 και ο Ρουμάνος, Μιχάι Κιρούτα με 7:23.59, πήραν τα δύο απευθείας εισιτήρια στη 2η σειρά, ο Σάμουελ Μέλβιν από τις ΗΠΑ τερμάτισε σε 7:16.47 στην 3η σειρά, ο Γερμανός ολυμπιονίκης, Όλιβερ Ζάιντλερ ήταν ο καλύτερος στην 4η σειρά με 7:24.15, ο Ελβετός Κάι Σάετζλε επικράτησε σε 7:15.45 στην 6η και ο Γάλλος, Βικτόρ Μαρσελό στην 7η με 7:11.60.
H Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μηλένα Κοντού ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, τερματίζοντας στην 1η θέση στον τελικό Γ στο διπλό σκιφ, με 7:20.88 και παίρνοντας τη 13η θέση στη γενική κατάταξη.
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