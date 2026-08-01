Οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελ. βαρών γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Βαρέζε.

Η εθνική ομάδα κωπηλασίας έφθασε στο 2ο ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στο Βαρέζε.

Λίγο μετά τη 2η θέση από τις Μηλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, ήταν η σειρά για τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου να τερματίσουν στη 2η θέση στον τελικό του διπλό σκιφ ελ. βαρών γυναικών και να κατακτήσουν το ασημένιο μετάλλιο.

Η διαφορά εδώ είναι ότι ο τελικός έγινε με τρεις μόλις συμμετοχές. Οι Μουρατίδου και Λιόλιου, λίγες ημέρες μετά τον παγκόσμιο τίτλο τους στην κατηγορία Κ23 στο Ντούισμπουργκ, τώρα πήραν τη 2η θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Όπως συνέβη και στην κούρσα στη σειρά καταρτισμού των διαδρομών, το ελληνικό πλήρωμα πήρε τη 2η θέση σε 7:03.09, πίσω από τις Ιταλίδες, Έλενα Σάλι και Μελίσα Σκινκαριόλ, που τερμάτισαν στην 1η θέση σε 6:55.59, ενώ το πλήρωμα της Ουκρανίας (Όνα Σέρμπινα και Άλλα Ντμιτρίσινα) πήρε την 3η θέση σε 7:32.19.

Στην 6η θέση το τετραπλό σκιφ γυναικών

Προηγήθηκε ο τελικός στο τετραπλό σκιφ γυναικών και η πρώτη παρουσία της Ελλάδας στο αγώνισμα, με τις Χριστίνα Μπούρμπου, Έλενα Διαβάτη, Βάλια Λυκομήτρου και Ζωή Φίτσιου να τερματίζουν στην 6η θέση με 6:25.03. Το χρυσό μετάλλιο πήγε στην Ελβετία (6:12.17), το ασημένιο στη Γερμανία (6:12.85) και το χάλκινο στη Ρουμανία με 6:14.40.

Οι ελληνικές συμμετοχές την Κυριακή

12:37 Σκιφ ελ. Βαρών Γυναικών: Γαβριέλα Λιόλιου (Τελικός)

12:52 Σκιφ ελ. Βαρών Ανδρών: Πέτρος Γκαϊδατζής (Τελικός)

13:52 Σκιφ Ανδρών : Στέφανος Ντούσκος (Tελικός)



