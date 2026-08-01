Ευρωπαϊκό Κωπηλασίας: Οι Παπακωνσταντίνου και Μπούρκας «άγγιξαν» το μετάλλιο στο Βαρέζε
Οι ελληνικοί τελικοί στη 2η μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας ανδρών-γυναικών στο Βαρέζε το Σάββατο (1/8) άνοιξαν με τη συμμετοχή των Αντώνη Παπακωνσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα στη δίκωπο ανδρών.
Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην 4η θέση με 6:19.01, ελάχιστα πίσω από τους Ιταλούς, Ματέο Λόντο και Τζιοβάνο Κοντάτο, που άντεξαν στην ελληνική επίθεση και πήραν το χάλκινο μετάλλιο σε 6:18.78.
Οι Ρουμάνοι, Στέφαν Μπεράριου και Φλόριν Λεχάτσι δεν είχαν αντίπαλο κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο σε 6:15.62, ενώ οι Λιθουανοί Ντοβίντας Στακούνας και Ντομάντας Στακούνας πήραν το ασημένιο σε 6:18.29. Την εξάδα συμπλήρωσαν οι Ελβετοί (6:26.25) και οι Βρετανοί (6:27.55).
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