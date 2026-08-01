Οι Αντώνης Παπακωνσταντίνους και Ανδρέα Μπούρκας κυνήγησαν μέχρι το τέλος μια θέση στο βάθρο στη δίκωπο ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Βαρέζε.

Οι ελληνικοί τελικοί στη 2η μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας ανδρών-γυναικών στο Βαρέζε το Σάββατο (1/8) άνοιξαν με τη συμμετοχή των Αντώνη Παπακωνσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα στη δίκωπο ανδρών.

Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην 4η θέση με 6:19.01, ελάχιστα πίσω από τους Ιταλούς, Ματέο Λόντο και Τζιοβάνο Κοντάτο, που άντεξαν στην ελληνική επίθεση και πήραν το χάλκινο μετάλλιο σε 6:18.78.

Οι Ρουμάνοι, Στέφαν Μπεράριου και Φλόριν Λεχάτσι δεν είχαν αντίπαλο κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο σε 6:15.62, ενώ οι Λιθουανοί Ντοβίντας Στακούνας και Ντομάντας Στακούνας πήραν το ασημένιο σε 6:18.29. Την εξάδα συμπλήρωσαν οι Ελβετοί (6:26.25) και οι Βρετανοί (6:27.55).