Με την παρουσία σε τρεις ημιτελικούς και σε ένα ημιτελικό άρχισε για την εθνική ομάδα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών στη λίμνη Βαρέζε στην Ιταλία.

Με εντυπωσιακό τρόπο άρχισε για την εθνική ομάδα κωπηλασίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στη λίμνη Βαρέζε.

Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής (31/8), η Ελλάδα εξασφάλισε τρεις προκρίσεις σε τελικούς και σε ένα ημιτελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας πήραν την πρόκριση στον τελικό στη δίκωπo, το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στη 2η θέση στην 1η προκριματική σειρά με 6:20.41, πίσω από τους Ρουμάνους, Στέφαν Μπεράριου και Φλόριν Λεχάτσι (6:19.19). Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (1/8, 12:04).

Εντυπωσιακό ξεκίνημα πραγματοποίησαν και οι Μηλένα Κοντού, Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.

Τερμάτισαν στην 1η θέση στη 2η προκριματική σειρά με 6:51.82, με τις Γερμανίδες να Λίζα Γκουτφέις και Σάρα Βίμπερενζ να ακολουθούν σε 6:54.08.

Στην 1η σειρά οι Τατσιάνα Κλίμοβιτς και Αλένα Φούρμαν από τη Λευκορωσία, επικράτησαν σε 6:48.93, ακολουθούμενες από τις Λιθουανές, Μαρτίνα Καζλαουσκάιτε και Ντοβίλε Ριμτούκε να ακολουθούν σε 6:49.43. Ο τελικός θα γίνει το Σάββατο (1/8, 12:19).

Την πρόκριση στον τελικό στο τετραπλό σκιφ εξασφάλισαν και οι Χριστίνα Μπούρμπου, Έλενα Διαβάτη, Βάλια Λυκομητρου και Ζωή Φίτσιου.

Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στη 2η θέση της προκριματικής σειράς με 6:24.61, πίσω από τη βάρκα της Μεγάλης Βρετανίας (6:20.62) κι εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του Σαββάτου (1/8, 13:32).

Στα ημιτελικά ο Ντούσκος

O Στέφανος Ντούσκος πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για να βρεθεί στον τελικό του σκιφ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου μετρά τέσσερα ασημένια μετάλλια από το 2022, μέχρι πέρυσι στο Πλόβντιβ.

Ο 29χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε τη 2η θέση στην 3η σειρά των προκριματικών και την πρόκριση στα ημιτελικά, καλύπτοντας τα 2.000μ. σε 6:45.14, με τον Ελβετό, Κάι Σάετζλε να τερματίζει στην 1η θέση με 6:43.80.

O Λευκορώσος πρωταθλητής Ευρώπης, Γιαουχένι Ζάλατι ήταν 1ος στην 1η σειρά με 6:42.92, ενώ νικητής στη 2η σειρά ήταν ο Γερμανός, ολυμπιονίκης του Παρισιού, Όλιβερ Ζάιντλερ με 6:46.45. Οι δύο ημιτελικές σειρές θα γίνουν το Σάββατο (1/8, 11:17 και 11:23).

Οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου πήραν τη 2η θέση στην προκριματική σειρά στα διπλό σκιφ ελ. βαρών με 7:28.12 κι έμειναν εκτός τελικού, την πρόκριση εξασφάλισε η ομάδα της Ιταλίας με 7:12.10.

Οι ελληνικές παρουσίες στο πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής (31/7) θα ολοκληρωθούν με τη Γαβριέλα Λιόλιου να πάρει μέρος στην 1η προκριματική σειρά στο σκιφ ελ. βαρών (15:22) και τον Πέτρο Γκαϊδατζή στα προκριματικά στο σκιφ ελ. βαρών (15:27).