Κωπηλασία: Η σύνθεση της εθνικής ομάδας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε
Με 12 αθλητές κι αθλήτριες αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (27/7) για το Βαρέζε της Ιταλίας η εθνική ομάδα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών, προκειμένου να πάρει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα φιλοξενηθεί στη λίμνη της ιταλικής πόλης από την Παρασκευή 31 Ιουλίου, μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου.
H σύνθεση της εθνικής ομάδας
- Πέτρος Γκαϊδατζής (σκιφ ελ βαρών)
- Γαβριέλα Λιόλιου (σκιφ ελ βαρών)
- Πασχαλίνα Μουρατίδου-Γαβριέλα Λιόλιου (διπλό σκιφ ελ βαρών)
- Στέφανος Ντούσκος (σκιφ)
- Αντώνης Παπακωνσταντίνου-Ανδρέας Μπούρκας (δίκωπος)
- Μηλένα Κοντού-Ευαγγελία Αναστασιάδου (διπλό σκιφ)
- Χριστίνα Μπούρμπου-Έλενα Διαβάτη-Βάλια Λυκομητρου-Ζωή Φίτσιου (τετραπλό σκιφ)
Την ομάδα συνοδεύουν ο τεχνικός σύμβουλος Τζιάνι Ποστιλιόνε, οι ομοσπονδιακοί προπονητές Δημήτρης Πέτρου, Άννα Ζαχαρίου, ο φυσικοθεραπευτής Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο γιατρός της ομοσπονδίας Γιάννης Χριστογιάννης, ενώ αρχηγός της αποστολής ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας και έφορος Εθνικών ομάδων Α-Γ Ρότζερ Γκαττ. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα μεταδώσει η ΕΡΤ
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