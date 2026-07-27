Στη λίμνη του Βαρέζε θα φιλοξενηθεί το τριήμερο 31 Ιουλίου-2 Αυγούστου το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών

Με 12 αθλητές κι αθλήτριες αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (27/7) για το Βαρέζε της Ιταλίας η εθνική ομάδα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών, προκειμένου να πάρει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα φιλοξενηθεί στη λίμνη της ιταλικής πόλης από την Παρασκευή 31 Ιουλίου, μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου.

H σύνθεση της εθνικής ομάδας

Πέτρος Γκαϊδατζής (σκιφ ελ βαρών)

Γαβριέλα Λιόλιου (σκιφ ελ βαρών)

Πασχαλίνα Μουρατίδου-Γαβριέλα Λιόλιου (διπλό σκιφ ελ βαρών)

Στέφανος Ντούσκος (σκιφ)

Αντώνης Παπακωνσταντίνου-Ανδρέας Μπούρκας (δίκωπος)

Μηλένα Κοντού-Ευαγγελία Αναστασιάδου (διπλό σκιφ)

Χριστίνα Μπούρμπου-Έλενα Διαβάτη-Βάλια Λυκομητρου-Ζωή Φίτσιου (τετραπλό σκιφ)

Την ομάδα συνοδεύουν ο τεχνικός σύμβουλος Τζιάνι Ποστιλιόνε, οι ομοσπονδιακοί προπονητές Δημήτρης Πέτρου, Άννα Ζαχαρίου, ο φυσικοθεραπευτής Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο γιατρός της ομοσπονδίας Γιάννης Χριστογιάννης, ενώ αρχηγός της αποστολής ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας και έφορος Εθνικών ομάδων Α-Γ Ρότζερ Γκαττ. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα μεταδώσει η ΕΡΤ