Κωπηλασία: Η σύνθεση της εθνικής ομάδας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε

Δημήτρης Ντζάνης
Κωπηλασία: Η σύνθεση της εθνικής ομάδας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε

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Στη λίμνη του Βαρέζε θα φιλοξενηθεί το τριήμερο 31 Ιουλίου-2 Αυγούστου το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών

Με 12 αθλητές κι αθλήτριες αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (27/7) για το Βαρέζε της Ιταλίας η εθνική ομάδα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών, προκειμένου να πάρει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα φιλοξενηθεί στη λίμνη της ιταλικής πόλης από την Παρασκευή 31 Ιουλίου, μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου.

H σύνθεση της εθνικής ομάδας

  • Πέτρος Γκαϊδατζής (σκιφ ελ βαρών)
  • Γαβριέλα Λιόλιου (σκιφ ελ βαρών)
  • Πασχαλίνα Μουρατίδου-Γαβριέλα Λιόλιου (διπλό σκιφ ελ βαρών)
  • Στέφανος Ντούσκος (σκιφ)
  • Αντώνης Παπακωνσταντίνου-Ανδρέας Μπούρκας (δίκωπος)
  • Μηλένα Κοντού-Ευαγγελία Αναστασιάδου (διπλό σκιφ)
  • Χριστίνα Μπούρμπου-Έλενα Διαβάτη-Βάλια Λυκομητρου-Ζωή Φίτσιου (τετραπλό σκιφ)

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Την ομάδα συνοδεύουν ο τεχνικός σύμβουλος Τζιάνι Ποστιλιόνε, οι ομοσπονδιακοί προπονητές Δημήτρης Πέτρου, Άννα Ζαχαρίου, ο φυσικοθεραπευτής Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο γιατρός της ομοσπονδίας Γιάννης Χριστογιάννης, ενώ αρχηγός της αποστολής ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας και έφορος Εθνικών ομάδων Α-Γ Ρότζερ Γκαττ. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα μεταδώσει η ΕΡΤ

@Photo credits: INTIME
     

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