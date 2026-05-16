Nέα εποχή για το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

To Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά ανακαινισμένο, δόθηκε για χρήση, με τα εγκαίνια να γίνονται με κάθε λαμπρότητα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Mε λαμπρότητα και με «άρωμα» Ολυμπιακών Αγώνων, πραγματοποιήθηκαν στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, τα εγκαίνια για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης που υλοποίησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη στήριξη της Alpha Bank.

Την κορδέλα έκοψαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, με την παρουσία Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών της κωπηλασίας και του κάνοε καγιάκ που πλέον θα μπορούν να διαμένουν, να προπονούνται και να αγωνίζονται υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Μιλώντας στους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων ήταν η Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωπηλασίας Annamarie Phelps και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κωπηλασίας, Asunción Loriente, ο κ. Κούβελος τόνισε: «Η σημερινή ημέρα έχει ισχυρό συμβολισμό. Σήμερα αποκαθίσταται μια ιστορική συνέχεια. Σήμερα το Κωπηλατοδρόμιο ξαναζωντανεύει.

Το Εθνικό Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο έχει ξανά σφυγμό. Γιατί η Ολυμπιακή μας κληρονομιά είναι ευθύνη και όχι μόνο φωτογραφίες και αναμνήσεις. Είναι καθημερινή μάχη. Είναι η επιλογή να μην εγκαταλείπεις κάτι που χτίστηκε με κόπο, με χρήμα και με εθνική υπερηφάνεια.

Το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, με κόστος που έφτασε τα 88 εκατομμύρια ευρώ. Και όμως, για πολλά χρόνια παρέμεινε σιωπηλό, μακριά από τον ρόλο και την αποστολή για την οποία δημιουργήθηκε.

Αυτό δεν μπορούσε να μας αφήνει αδιάφορους. Για τη νέα διοίκηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η αξιοποίηση και η επαναφορά των μεγάλων Ολυμπιακών εγκαταστάσεων αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή στρατηγική προτεραιότητα. Θέσαμε έναν καθαρό στόχο: να επιστρέψουν στον αθλητισμό χώροι που έχουν ταυτιστεί με την Ολυμπιακή ιστορία της Ελλάδας και που μπορούν να προσφέρουν ξανά ουσιαστικό έργο».

Επίσης ο κ. Κούβελος, αφού ευχαρίστησε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Πρόεδρο της «Ανάπλαση Δημοσίων Έργων», Χρόνη Ακριτίδη, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και το μέλος της ΕΟΕ Πέτρο Συναδινό, για την υποστήριξη τους στην υλοποίηση της ανακαίνισης, στάθηκε στην Alpha Bank: «Σε μια προσπάθεια μεγάλης σημασίας για τον ελληνικό αθλητισμό, η Alpha Bank στάθηκε αρωγός με τρόπο έμπρακτο, αποδεικνύοντας ότι όταν ένας ισχυρός θεσμός της ελληνικής κοινωνίας επιλέγει να επενδύσει με ευθύνη στο κοινό καλό, τότε μπορούν να γίνουν πραγματικότητα έργα με διαχρονικό αποτύπωμα.

Και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η Alpha Bank επιστρέφει εδώ, μετά το 2004, για να δείξει ξανά, στην πράξη, την πίστη της στην Ολυμπιακή κληρονομιά της χώρας και στην αξία του αθλητισμού.

Για αυτό και θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στη διοίκηση και στα στελέχη της Alpha Bank, και ιδιαίτερα στον κ. Ψάλτη και την ομάδα του, για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την αποφασιστική συμβολή τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης τόνισε, από την πλευρά του: «Ως η Τράπεζα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, θελήσαμε να αναστρέψουμε την απαξίωση της Ολυμπιακής μας κληρονομιάς. Και ήμασταν πραγματικά τυχεροί που βρήκαμε συνοδοιπόρους που είχαν το ίδιο όραμα: την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που φρόντισε, ξεπερνώντας κάθε γραφειοκρατική αγκύλωση, να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες, αλλά και την Κωπηλατική Ομοσπονδία, που χρόνια παλεύει να κρατήσει ζωντανό αυτό τον τόπο».

Παράλληλα, σημείωσε πως «δεν αναβιώνει μόνο ένας αθλητικός χώρος αλλά επιστρέφει σε όλους μας ένας τόπος λειτουργικός και ζωντανός, ένας πανέμορφος τόπος όπου οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν τη φύση και προσέθεσε ότι η Alpha Bank φιλοδοξεί να συμβάλει με την τεχνογνωσία της, ώστε «η εγκατάσταση αυτή να οργανωθεί με βάση τις διεθνείς πρακτικές βιωσιμότητας, και να εκπληρώνει ταυτόχρονα τον αθλητικό, τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό της ρόλο, ώστε να την απολαμβάνουν και οι επόμενες γενιές».

Απευθυνόμενος στις αθλήτριες, τους αθλητές και τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας, ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως «η πρόοδος δε χτίζεται τη στιγμή της αναγνώρισης. Χτίζεται πιο πριν, στη συνέπεια, στη σύμπνοια της ομάδας, στην αφοσίωση στην εφαρμογή του σχεδιασμού. Και τελικά, στην επιδίωξη της καλύτερης εκδοχής του εαυτού μας. Τα φώτα είναι σε εσάς, την Εθνική Ομάδα. Εμείς απλώς φροντίζουμε να έχετε ένα σωστό χώρο για να προπονείστε και να ξεπεράσετε τα όριά σας. Και όταν η δική σας προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία – και είμαι βέβαιος για αυτό – όλοι θα είμαστε υπερήφανοι για εσάς».

Εκ μέρους της Πολιτείας ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης είπε: «Σήμερα είναι μία φωτεινή και λαμπρή μέρα για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Πρόεδρο της Ισίδωρο, αυτόν τον εξαιρετικό μαχητή, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το τιμόνι της ΕΟΕ δίνει καθημερινά μία μάχη για την αναβάθμιση του ελληνικού αθλητισμού. Είναι μία λαμπρή μέρα για το Κωπηλατοδρόμιο , αυτή την εμβληματική αθλητική εγκατάσταση που γέννησε πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες , που γέννησε ανθρώπους οι οποίοι θα συνεχίσουν την καινοτόμα και δυνατή παράδοση της Ελλάδος στην κωπηλασία. Ευχαριστούμε την ΕΟΕ γιατί εκεί που δε μπορεί να επέμβει το κράτος έρχεται και επεμβαίνει όπως σήμερα».

Οι παρεμβάσεις που έγιναν αφορούν

Στον καθαρισμό και αποκατάσταση του υγρού στίβου

Στην αντικατάσταση και συντήρηση των πλωτών διαδρομών πρόσβασης και πρόσδεσης των σκαφών

Στις επισκευές στην πρόσοψη και αποκατάσταση της στεγανότητας τεσσάρων κτιρίων του Κωπηλατοδρομίου, περιλαμβανομένων των χώρων διαμονής και προετοιμασίας των αθλητών

Στην αναβάθμιση της κεντρικής εξέδρας θεατών.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης η Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωπηλασίας, Annamarie Phelps η οποία προανήγγειλε τη διοργάνωση κορυφαίων διεθών διοργανώσεων στο ανακαινισμένο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, ο Πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλης Πολύμερος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Kάνοε Καγιάκ Γιώργος Αθανασίου.

Ακολούθησε συμβολικός αγώνας επίδειξης από τους πρωταθλητές της κωπηλασίας και του κάνοε καγιάκ, Στέφανο Ντούσκο, Πέτρο Γκαϊδατζή, Κωνσταντίνο Γιαννούλη, Κωνσταντίνο Κωστάρα, Ιάσων Μουσελίμη, Ζωή Φίτσιου, Μηλένα Κοντού, Ευαγγελία Αναστασιάδου, Έλενα Διαβάτη, Γαβριέλα Λιόλιου, Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γιάννη Ζάχο.

Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν επίσης ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, οι πρώην Υπουργοί Ντόρα Μπακογιάννη και Φάνη Πετραλιά, ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Χαρίλαος Τσολάκης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Δημοσθένης Ταμπάκος, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς, τα μέλη της Ολομέλειας και ο Δήμαρχος Μαραθώνα Στρατής Τσίρκας.

Η τελετή των εγκαινίων μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sport, και ολοκληρώθηκε με συμβολική δεντροφύτευση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητισμός «Αθλητισμός και Περιβάλλον» της ΕΟΕ Κωστή Λιαρομμάτη, – ο οποίος είχε και την ευθύνη της τελετής, – μαζί μεκαι τα στελέχη της ALPHA BANK.

Τον Εθνικό Υμνο και τα μουσικά διαλείμματα έπαιξε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού με επικεφαλής τον Πλωτάρχη Ευστράτιο Σίτσα, ενώ τον Αγιασμό τέλεσε ο Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Αρχιερατικός Επίτροπος Νέας Μάκρης-Μαραθώνος.

Oι εργασίες στον Σχοινιά

Στο ανακαινισμένο Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά που αντιμετώπιζε σημαντικές φθορές και λειτουργικές ελλείψεις, υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καθαρισμού, αποκατάστασης και τεχνικής συντήρησης κρίσιμων υποδομών της εγκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας του χώρου, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν αρχικά στον καθαρισμό και την απομάκρυνση καλαμιών, πυκνής βλάστησης και φερτών υλικών από κομβικά σημεία της εγκατάστασης. Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις εξέδρες απονομών, στις εξέδρες προπόνησης, στις εξέδρες καγιάκ και καταμαράν, καθώς και στις εξέδρες εκκίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση των υδραυλικών καναλιών που συνδέουν τη λίμνη με το κωπηλατοδρόμιο και τη θαλάσσια έξοδο. Στα στενά και κλειστά κανάλια πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες υποβρύχιες εργασίες από πιστοποιημένους δύτες. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν επίσης τον καθαρισμό και την επιθεώρηση των θυροφραγμάτων, του προστατευτικού πλέγματος, των σωληνώσεων αποστράγγισης και των μηχανισμών στεγανοποίησης, συμβάλλοντας στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.

Εκτός από τον υγρό στίβο, έγιναν καίριες παρεμβάσεις και σε όλες τις εγκαταστάσεις. Τοποθετήθηκαν καθίσματα στις κερκίδες των θεατών, έγινε εκτεταμένος καθαρισμός όλων των χώρων, αναβάθμιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και ανακαίνιση των κτιρίων διαβίωσης και διαμονής των αθλητών της προολυμπιακής ομάδας που προπονούνται καθημερινά στον χώρο.

