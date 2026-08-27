Μπραν - ΠΑΟΚ: Το 3-2 με εύστοχο πέναλτι του Κάστρο
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Στο 86' η Μπραν έφτασε στο 3-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ με εκτέλεση πέναλτι του Κάστρο.
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει από 2-0 σε 2-2 την Μπραν, ωστόσο η νορβηγική ομάδα στο 86' πήρε ξανά το προβάδισμα φτάνοντας στο 3-2.
Η Μπραν κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γιαννούλη, με τον Κάστρο να βρίσκει δίχτυα και να βάζει ξανά μπροστά στο σκορ την ομάδα του.
Από την πλευρά τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ αμφισβήτησαν αυτή την απόφαση για πέναλτι, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση για εξέταση του VAR.
@Photo credits: INTIME
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