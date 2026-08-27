Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Ο Νταρίντα ισοφάρισε στις καθυστερήσεις
Ο Παναθηναϊκός την «έπαθε» όπως στο ΟΑΚΑ και ισοφαρίστηκε στο φινάλε της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε, με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες να πάνε στην παράταση. Το Τριφύλλι «πλήγωσε» ένα (όχι και τόσο) παλιός... γνώριμος, ο Βλάντιμιρ Νταρίντα.
Στο 90+2' έπειτα από ωραία σέντρα από την περιοχή, έγινε το γύρισμα με το κεφάλι και ο πρώην παίκτης του Άρη, βρέθηκε απέναντι στον Πένια και σκόραρε για το 1-1 με τελείωμα στην κίνηση.
Το γκολ του Νταρίντα για το 1-1
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