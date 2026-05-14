Τα έργα ανακαίνισης στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά ολοκληρώθηκαν και το Σάββατο 16 Μαΐου θα γίνουν τα εγκαίνεια.

Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά γυρίζει σελίδα καθώς το Σάββατο 16 Μαΐου παραδίδεται πλήρως ανακαινισμένο στην αθλητική κοινότητα, έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι την προετοιμασία των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της κωπηλασίας και του κανόε καγιάκ, καθώς και σπουδαίους διεθνείς αγώνες.

Η ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με την πολύτιμη στήριξη της Alpha Bank, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και υψηλών προδιαγραφών αθλητικού κέντρου, αντάξιου της σπουδαίας ιστορίας και των διεθνών επιτυχιών της ελληνικής κωπηλασίας.

Τα εγκαίνια των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 12:00, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, του Ολυμπιακού και αθλητικού κινήματος, Ολυμπιονικών, αθλητών και εκπροσώπων διεθνών ομοσπονδιών.

Ιδιαίτερο συμβολισμό θα έχει επίσης η παρουσία Ελλήνων Ολυμπιονικών και πρωταθλητών της κωπηλασίας, ανάμεσά τους οι Στέφανος Ντούσκος, Πέτρος Γκαϊδατζής, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Ζωή Φίτσιου, Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου, οι οποίοι θα στείλουν το δικό τους μήνυμα για τη σημασία των εγκαταστάσεων στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς επιτυχιών του ελληνικού αθλητισμού.

Στο ανακαινισμένο Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά που αντιμετώπιζε σημαντικές φθορές και λειτουργικές ελλείψεις, υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καθαρισμού, αποκατάστασης και τεχνικής συντήρησης κρίσιμων υποδομών της εγκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας του χώρου, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν αρχικά στον καθαρισμό και την απομάκρυνση καλαμιών, πυκνής βλάστησης και φερτών υλικών από κομβικά σημεία της εγκατάστασης.

Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις εξέδρες απονομών, στις εξέδρες προπόνησης, στις εξέδρες καγιάκ και καταμαράν, καθώς και στις εξέδρες εκκίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση των υδραυλικών καναλιών που συνδέουν τη λίμνη με το κωπηλατοδρόμιο και τη θαλάσσια έξοδο. Στα στενά και κλειστά κανάλια πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες υποβρύχιες εργασίες από πιστοποιημένους δύτες.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν επίσης τον καθαρισμό και την επιθεώρηση των θυροφραγμάτων, του προστατευτικού πλέγματος, των σωληνώσεων αποστράγγισης και των μηχανισμών στεγανοποίησης, συμβάλλοντας στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.

Εκτός από τον υγρό στίβο, έγιναν καίριες παρεμβάσεις και σε όλες τις εγκαταστάσεις. Τοποθετήθηκαν καθίσματα στις κερκίδες των θεατών, έγινε εκτεταμένος καθαρισμός όλων των χώρων, αναβάθμιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και ανακαίνιση των κτιρίων διαβίωσης και διαμονής των αθλητών της προολυμπιακής ομάδας που προπονούνται καθημερινά στον χώρο.

Με τις εργασίες που έγιναν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το Κωπηλατοδρόμιο που δημιουργήθηκε το 2003 για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, έχει μεταμορφωθεί σε μία σύγχρονη αθλητική κυψέλη, που επιστρέφει εκεί όπου ανήκει: στην καθημερινότητα των αθλητών και στις ανάγκες της ελληνικής κωπηλασίας και του κανόε καγιάκ.