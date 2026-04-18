Οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα στο πρόγραμμα του Σαββάτου (18/4) στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στον Σχοινιά.

Με πολλά προβλήματα και με καθυστέρηση σχεδόν οκτώ ωρών, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων ολοκληρώθηκε, το μεγαλύτερο μέρος του αγωνιστικού προγράμματος των τελικών του Σαββάτου (18/4) στο 92ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά.

Μετά τις τέσσερις αναβολές από νωρίς το πρωί, αφού η ένταση του αέρα έφτανε και τα πέντε μποφόρ οι αγώνες τελικά ξεκίνησαν στις έξι το απόγευμα και σταμάτησαν λίγο πριν πέσει το σκοτάδι αφού ολοκληρώθηκαν οι 10, από τους 17 τελικούς που περιελάβανε το πρόγραμμα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σαββάτου θα τα βρείτε ΕΔΩ

Οι υπόλοιποι επτά τελικοί θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Κυριακής (19/4) από τις 07:30 ενώ θα ακολουθήσει το πρόγραμμα με τους τελικούς της κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών περίπου στις 09:30 για να πέσει η αυλαία της Α΄Φάσης.

Αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα της Κυριακής θα το βρείτε ΕΔΩ .

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις πολλές αναβολές και την μεγάλη απόκλιση από την αρχική έναρξη των αγώνων η ΕΡΤ μετέδωσε όλο, το πρόγραμμα όπως θα κάνει και την Κυριακή από νωρίς το πρωί.