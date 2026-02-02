Στέφανος Ντούσκος: Ο Έλληνας κωπηλάτης έγινε... LEGO

Δημήτρης Μύτικας
Στέφανος Ντούσκος, LEGO

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας LEGO, η ομοσπονδία κωπηλασίας μετέτρεψε τους αθλητές και τις αθλήτριες σε φιγούρες μεταξύ άλλων και ο Στέφανος Ντούσκος...

Η 28η Ιανουαρίου είναι αφιερωμένη στα LEGO ως παγκόσμια ημέρα. Με αφορμή αυτό το γεγονός η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας μετέτρεψε αθλητές και αθλήτριες σε γνωστές φιγούρες, στις οποίες ήταν και ο Στέφανος Ντούσκος.

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κωπηλασία στη δημοσίευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας LEGO φαίνεται να είναι πάνω στη βάρκα του, ντυμένος στα γαλανόλευκα. Ο εκ των κορυφαίων αθλητών στην κωπηλασία δεν γινόταν να λείπει από ένα τέτοιο ποστ, το οποίο απέσπασε πολλές θετικές αντιδράσεις και likes.

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Ντούσκος βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για την κατηγορία «αθλητής της χρονιάς» στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet

@Photo credits: INTIME
     

