Στέφανος Ντούσκος: Ο Έλληνας κωπηλάτης έγινε... LEGO
Η 28η Ιανουαρίου είναι αφιερωμένη στα LEGO ως παγκόσμια ημέρα. Με αφορμή αυτό το γεγονός η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας μετέτρεψε αθλητές και αθλήτριες σε γνωστές φιγούρες, στις οποίες ήταν και ο Στέφανος Ντούσκος.
Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κωπηλασία στη δημοσίευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας LEGO φαίνεται να είναι πάνω στη βάρκα του, ντυμένος στα γαλανόλευκα. Ο εκ των κορυφαίων αθλητών στην κωπηλασία δεν γινόταν να λείπει από ένα τέτοιο ποστ, το οποίο απέσπασε πολλές θετικές αντιδράσεις και likes.
Σημειώνεται πως ο Στέφανος Ντούσκος βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για την κατηγορία «αθλητής της χρονιάς» στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet
