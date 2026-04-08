Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης, προϋπολογισμού περί το 1 εκ. ευρώ, πραγματοποίησαν ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και ο Πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλης Πολύμερος.

Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά, μια εμβληματική εθνική αθλητική υποδομή που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία χάρη σε επένδυση ύψους περίπου €1 εκατ. της Alpha Bank.

Ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Μέγας Χορηγός της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, η Alpha Bank επέλεξε να επαναφέρει έναν εμβληματικό αθλητικό χώρο σε πλήρη λειτουργικότητα, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες προετοιμασίας για τους αθλητές στην προσπάθειά τους για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028.

Η Alpha Bank μετά από πρόταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής υποστήριξε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, με συνολική επένδυση που προσεγγίζει το €1 εκατ., το οποίο περιλαμβάνει:

αποκατάσταση και καθαρισμό του υγρού στίβου και των πλωτών εγκαταστάσεων,

τεχνικές παρεμβάσεις σε τέσσερα κτήρια με επισκευές και βελτίωση στεγανότητας,

αναβάθμιση των χώρων διαμονής και προετοιμασίας των αθλητών,

βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας και ασφάλειας.

Οι παρεμβάσεις συνιστούν το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων φθοράς, επαναφέροντας το Κωπηλατοδρόμιο σε ασφαλή, σύγχρονη και αποδοτική χρήση. Η πρωτοβουλία αυτή ξεπερνά τα όρια μιας χορηγίας, καθώς αφορά την αποκατάσταση μιας εθνικής υποδομής και τη δημιουργία των συνθηκών που απαιτούνται για την αθλητική προετοιμασία.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Στην Alpha Bank πιστεύουμε πως η πρόοδος χτίζεται με προσπάθεια και ομαδικότητα, αξίες που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους του αθλητισμού.

Μέσα από τη στρατηγική μας συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Κωπηλατική Ομοσπονδία, υποστηρίζουμε την προετοιμασία των αθλητών μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Los Angeles. Ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση εθνικών υποδομών, όπως το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, το οποίο επαναφέρουμε σε πλήρως λειτουργική κατάσταση από την εγκατάλειψη που είχε περιπέσει. Ο κοινός μας στόχος είναι ένας: να στηρίζουμε εκείνους που, με την προσπάθειά τους, μας κάνουν υπερήφανους. Γιατί η επιτυχία τους είναι πρόοδος για ολόκληρη τη χώρα».

O Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος τόνισε:

«Πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, μια λαμπρή μέρα και για τον αθλητισμό, αλλά και την κωπηλασία. Γιατί ζωντανεύει το Εθνικό Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο και είναι ξανά λειτουργικό. Την άλλη εβδομάδα το Πάσχα θα έχουμε και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Εγώ θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όσους συνετέλεσαν και βοήθησαν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, ώστε μέσα σε λίγους μήνες να είναι λειτουργικό το κέντρο. Να ευχαριστήσω θερμά την Αlphabank γιατί χωρίς την υποστήριξη της τράπεζας, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πραγματοποιήσει αυτό το έργο πνοής και θέλω να ευχηθώ και ελπίζω ότι οι Έλληνες κωπηλάτες πια θα έχουν ένα σωστό τόπο διαμονής. Γιατί εδώ ξέρετε μένουν 300 μέρες τον χρόνο και ήτανε σε άθλιες συνθήκες. Τώρα που βελτιώθηκαν όλα πιστεύω ότι οι αθλητές μας θα έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες.

Και σύντομα η κωπηλασία θα φέρει ξανά πολύ μεγάλες επιτυχίες για τη χώρα. Η κωπηλασία τα τελευταία χρόνια, από το 2004 φέρνει μετάλλια για τη χώρα, σηκώνει τη χώρα ψηλά και ελπίζουμε ότι τώρα και με το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο ανακαινισμένο, με νέα όργανα, με νέες πλατφόρμες που ήρθαν όλα από τους κατασκευαστές, ότι θα έρθουν ξανά μεγάλες επιτυχίες».

Ο Πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ Bασίλης Πολύμερος είπε:

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το Oλυμπιακό κωπηλατοδρόμιο. Από το 2004 που το Κωπηλατοδρόμιο έζησε την απόλυτη επιτυχία, την απόλυτη λάμψη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν εδώ, τα 21 χρόνια που μεσολάβησαν, δεν είχε γίνει τίποτα.

Ως Κωπηλατική Ομοσπονδία προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ζωντανό το κέντρο. Σήμερα λοιπόν έρχεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παρέα με την Alpha Bank να δώσουν νέα ζωή και νέα πνοή στο Κωπηλατοδρόμιο και να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για το άθλημα.



Επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία. Ένας μεγάλος φορέας, μια μεγάλη τράπεζα, η Alpha Bank θα είναι υποστηρικτής μας για τα υπόλοιπα 3 χρόνια, μέχρι το 2028. Τους ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη χορηγία τους και πιστεύουμε ότι θα τους βγάλουμε ασπροπρόσωπους στο τέλος της τριετίας».

Κατά την επίσκεψη, ο CEO της Alpha Bank και ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, συναντήθηκαν με μέλη της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας, μίας ομάδας με κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις. Μεταξύ αυτών, ο Στέφανος Ντούσκος, Ολυμπιονίκης στο μονό σκιφ στο Τόκιο 2021 και Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2026, καθώς και οι Χάλκινοι Ολυμπιονίκες στο Παρίσι 2024, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Ζωή Φίτσιου, Πέτρος Γκαϊδατζής και Μηλένα Κοντού, αλλά και η πρωταθλήτρια Ευαγγελία Αναστασιάδου, 6η στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρισιού. Oι Ολυμπιονίκες της κωπηλασίας έκαναν συμβολικό δώρο στους κ.κ. Ψάλτη και Κούβελο μία κωπηλατική ενδυμασία και ένα κουπί με τις υπογραφές όλων.

Η ενίσχυση των υποδομών στον Σχοινιά δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι αθλητές αυτοί να συνεχίσουν την προετοιμασία τους σε συνθήκες που ανταποκρίνονται στο επίπεδο των επιδόσεών τους, ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.