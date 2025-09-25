Οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου αγωνίζονται στον τελικό στο στο διπλό σκιφ γυναικών και ο Στέφανος Ντούσκος στα ημιτελικά του σκιφ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σαγκάης.

Δύο πολύ μεγάλες κούρσες περιλαμβάνει για την εθνική ομάδα, η έκτη μέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος κωπηλασίας ανδρών-γυναικών στη Σαγκάη.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (25/9) ο Στέφανος Ντούσκος θα αγωνιστεί στον ημιτελικό του σκιφ ανδρών, με στόχο την πρόκριση στην εξάδα και στον μεγάλο τελικό, ενώ λίγο αργότερα οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου θα κάνουν τη δική τους προσπάθεια, στον μεγάλο τελικό στο διπλό σκιφ.

Ο Ντούσκος για τον 3ο τελικό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ο Στέφανος Ντούσκος θα αγωνιστεί στην 1η ημιτελική σειρά στο σκιφ, που θα γίνει στις 07:49 (ΕΡΤ 2), με στόχο την κατάληψη μιας από τις τρεις πρώτες θέσεις που οδηγεί στην εξάδα του μεγάλου τελικού.

Ο 28χρονος ολυμπιονίκης στο Τόκιο θα κωπηλατήσει με στόχο την Κυριακή (28/9, 09:31) να αγωνιστεί για 3η φορά στην καριέρα του σε μεγάλο τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, καθώς ήταν 6ος στο Ράτσιτσε της Τσεχίας το 2022 και 4ος στο Βελιγράδι το 2023.

Ο Ντούσκος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο των προκριματικών με 7:10.80, όμως ο ημιτελικός είναι μια άλλη ιστορία. Θα αγωνιστεί στην 4η διαδρομή, ανάμεσα στον Γερμανό ολυμπιονίκη του Τόκιο, Όλιβερ Ζάιντλερ και τον 3ο στο «Παρίσι 2024» Σίμον φαν Ντορπ από την Ολλανδία, ενώ στην κούρσα υπάρχει και ο Ρουμάνος, Μιχάι Κιρούτα, που ήταν 3ος στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Πλόβντιβ, εκεί όπου ο Ντούσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα οι Φίτσιου και Αναστασιάδου

Σχεδόν δύο ώρες αργότερα οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου θα πάρουν μέρος στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών, που θα αρχίσει στις 09:37 (ΕΡΤ 2).

Αν και προέρχονται από τα ελαφρά βάρη, μπόρεσαν να βρεθούν στην κορυφαία εξάδα του κόσμου, καθώς τη Δευτέρα (22/9) με μια αντεπίθεση διαρκείας στα τελευταία 200μ. της προκριματικής σειράς τους, πέρασαν τα πληρώματα του Ουζμπεκιστάν και των ΗΠΑ και με χρόνο 7:00.28 πανηγύρισαν την πρόκριση.

Θα αγωνιστούν από την 6η διαδρομή, δίπλα τους θα είναι τα πληρώματα από την Ελβετία, τη Γαλλία (5ο στο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, της Κίνας (έχει κερδίσει τα δύο από τα τρία παγκόσμια Κύπελλο σε Βαρέζε και Λουκέρνη), της Ολλανδίας (πρωταθλήτριες Ευρώπης φέτος) και της Ρωσίας.