Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Στον τελικό οι Φίτσιου/Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Τις πρώτες διακρίσεις Ελλήνων αθλητών είχαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/09) ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας 2025 της Σανγκάη την προσπάθειά τους τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να πάρει ήδη τις πρώτες διακρίσεις καθώς το δίδυμο Φίτσιου/Αναστασιάδου προκρίθηκε στον τελικό του διπλού σκιφ, ενώ παράλληλα ο χρυσός ολυμπιονίκης του Τόκιο, Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε με τη σειρά του στα προημιτελικά του σκιφ.

Δυστυχώς οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής δεν τα κατάφεραν και έμειναν εκτός ημιτελικών στο διπλό σκιφ και θα διεκδικήσουν τώρα μία θέση στο νούμερο 13-18 της κατάταξης.

Πιο αναλυτικά, οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου θα διεκδικήσουν μία θέση στο βάθρο, καθώς εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό, χάρη στην 3η θέση που κατέλαβαν στην 1η προκριματική σειρά.

Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες είχαν μείνει στην 5η θέση, για να τα δώσουν όλα στα τελευταία 200 μέτρα και να προκριθούν ως 3ες με χρόνο 7:00.28, πίσω από τις πρώτες Ελοντί Ραβέρα Σκαραμοτσίνο και Σέμα Λουνάτι από τη Γαλλία (6:56.82) και τις Ελβετίδες Σαλόμ Ούλριχ και Φαμπιένε Σβάιτσερ (6:58.63). Ο τελικός τους είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Παρασκευή (26/9), στις 9:37π.μ.

Από την άλλη ο Στέφανος Ντούσκος κατέλαβε τη 2η θέση στην 1η προκριματική σειρά με χρόνο 6:45.09, πίσω από τον Ολλανδό Βαν Ντορπ (6:43.03) και προκρίθηκε στα προημιτελικά, οπού θα αγωνιστεί εκ νέου την Τετάρτη (24/09) στις 5:40 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Όσον αναφορά τους Παπακωνσταντίνου και Γκαϊδατζή, οι Έλληνες σκιφίστες τερμάτισαν στην 5η θέση της 3ης προκριματικής σειράς, με χρόνο 6:24.43 και έμειναν εκτός ημιτελικών και θα αγωνιστούν τώρα για τους αγώνες κατάταξης και τις θέσεις 13-18 την Τετάρτη (24/09), στις 6:54 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Τέλος, αύριο (23/09) στις 5:11 π.μ. ώρα Ελλάδας αγωνίζεται στα προημιτελικά του σκιφ ελαφρών βαρών η Μηλένα Κοντού.