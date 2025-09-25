Τι δήλωσε η Μηλένα Κοντού μετά την αποτυχημένη προσπάθειά της να βρεθεί στην εξάδα του τελικού στο σκιφ ελ. βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σαγκάης.

Η Μηλένα Κοντού εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρή με τον εαυτό της μετά την μη επίτευξη του μεγάλου στόχου της, να προκριθεί στον τελικό του σκιφ ελ. βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σαγκάης.

Η 20χρονη πρωταθλήτρια στις δηλώσεις της στην ΕΡΤ, άφησε αιχμές, κάνοντας λόγο για εξωτερικούς παράγοντες, που δεν περνούσαν από το χέρι της και επηρέασαν την προσπάθειά της στον ημιτελικό του αγωνίσματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της

«Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολλά να πω, δεν είμαι άτομο που θέλει να λέει δικαιολογίες, να πω για τη ζέστη, το γνώριζα ότι θα είχα δύσκολες αντιπάλους, ήξερα ότι κάπου εκεί θα κυμαίνονταν οι χρόνοι.



Κι εγώ δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ καλά, υπήρξαν και κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες, που δεν περνούσαν από το χέρι μου και δεν μπορούσαν να κάνω κάτι για αυτούς και με επηρέασαν πολύ είναι η αλήθεια.

Προσπάθησα μέχρι τελευταία στιγμή να διαχειριστώ όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, αυτό είναι το αποτέλεσμα, τώρα θα πρέπει να δω τον αγώνα μου στον μικρό τελικό.

Πονάει, γιατί το βλέπω σαν μια προσωπική ήττα κυρίως, ήταν ο μεγάλος μου στόχος να βρεθώ στον τελικό, περισσότερο για να το αποδείξω στον εαυτό μου, είναι αγώνας και όλα παίζονται, έχω αποδείξει αρκετές φορές ότι μπορώ να βρίσκομαι στο υψηλότερο επίπεδο στον κόσμο, πλέον κοιτάω το μέλλον.

Βρισκόμαστε στον χώρο του πρωταθλητισμού, ο πρώτος άνθρωπος που θα είναι αυστηρός με τον εαυτό μου θα είμαι εγώ και πρέπει να δω τα λάθη μου, κι αυτή τη στιγμή έχω μόνο δύο ημέρες να προσπαθήσω να διορθώσω ό,τι έγινε λάθος μέχρι τώρα, για να φέρω το βέλτιστο αποτέλεσμα στον μικρό τελικό».