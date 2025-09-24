Ο Ντούσκος με επιβλητική εμφάνιση στα ημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ντούσκος: Με επιβλητική εμφάνιση στα ημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη (vid)
Ο Στέφανος Ντούσκος χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα εξασφάλισε με τον καλύτερο χρόνο την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη.
Ο 28χρονος ολυμπιονίκης του Τόκιο, τον πρωί της Παρασκευής (26/9) θα αγωνιστεί για την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.
Ο Ντούσκος πήρε από την αρχή την πρωτοπορία στην 3η σειρά των προημιτελικών, αποκτώντας διαφορά από τους άλλους αθλητές, πέρασε τα 500μ. σε 1:41.64, τα 1.000μ. σε 3:27.67, τα 1.500μ. σε 5:17.06 για να τερματίσει σε 7:10.80.
Την πρόκριση στα ημιτελικά από την 3η σειρά πήραν επίσης ο Ουρουγουανός, Μπρούνο Μπεριόλο με 7:15.48 και ο Σλοβένος Φίλιπ-Ματέι Πφέιφερ με 7:16.47.
Από την 1η σειρά προκρίθηκαν οι Γκιέντριους Μπιελιάουσκας (Λιθουνία) 7:13.81, Σίμον φαν Ντροπ (Ολλανδία) 7:13.86 και Ιβάν Κορσούνοφ (Μολδαβία) 7:16.87.
Αντίστοιχα, από τη 2η σειρά πέρασαν οι: Γιαουχένι Ζάλατι (Λευκορωσία) 7:11.20, Λόγκαν Ούλριχ (Νέα Ζηλανδία) 7:14.01 και Μιχάι Κιρούτα (Ρουμανία) 7:16.34.
Ο ολυμπιονίκης στο Παρίσι, Όλιβερ Ζάιντλερ από τη Γερμανία, ήταν ο νικητής στην 4η σειρά με 7:13.98 και τον ακολούθησαν οι Λόρενζ Λίντορφερ (Αυστρία) 7:16.53 και Μπάστιαν Σέχερ (Δανία) 7:19.63.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.