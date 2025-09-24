Ο Ντούσκος με επιβλητική εμφάνιση στα ημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ο Στέφανος Ντούσκος σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο, εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά στο σκιφ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σαγκάη.

Ο Στέφανος Ντούσκος χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα εξασφάλισε με τον καλύτερο χρόνο την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη.

Ο 28χρονος ολυμπιονίκης του Τόκιο, τον πρωί της Παρασκευής (26/9) θα αγωνιστεί για την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.

Ο Ντούσκος πήρε από την αρχή την πρωτοπορία στην 3η σειρά των προημιτελικών, αποκτώντας διαφορά από τους άλλους αθλητές, πέρασε τα 500μ. σε 1:41.64, τα 1.000μ. σε 3:27.67, τα 1.500μ. σε 5:17.06 για να τερματίσει σε 7:10.80.

Την πρόκριση στα ημιτελικά από την 3η σειρά πήραν επίσης ο Ουρουγουανός, Μπρούνο Μπεριόλο με 7:15.48 και ο Σλοβένος Φίλιπ-Ματέι Πφέιφερ με 7:16.47.

Από την 1η σειρά προκρίθηκαν οι Γκιέντριους Μπιελιάουσκας (Λιθουνία) 7:13.81, Σίμον φαν Ντροπ (Ολλανδία) 7:13.86 και Ιβάν Κορσούνοφ (Μολδαβία) 7:16.87.

Αντίστοιχα, από τη 2η σειρά πέρασαν οι: Γιαουχένι Ζάλατι (Λευκορωσία) 7:11.20, Λόγκαν Ούλριχ (Νέα Ζηλανδία) 7:14.01 και Μιχάι Κιρούτα (Ρουμανία) 7:16.34.

Ο ολυμπιονίκης στο Παρίσι, Όλιβερ Ζάιντλερ από τη Γερμανία, ήταν ο νικητής στην 4η σειρά με 7:13.98 και τον ακολούθησαν οι Λόρενζ Λίντορφερ (Αυστρία) 7:16.53 και Μπάστιαν Σέχερ (Δανία) 7:19.63.