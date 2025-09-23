Ακόμη μία ελληνική συμμετοχή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με την Μηλένα Κοντού να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του σκιφ ελαφρών βαρών.

Μετά τον Ντούσκο και τις Φίτσιου/Αναστασιάδου, η Μηλένα Κοντού πήρε ακόμη μία ελληνική πρόκριση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, το οποίο λαμβάνει χώρα στη Σανγκάη.

Η Ελληνίδα κωπηλάτρια προκρίθηκε στα ημιτελικά του σκιφ ελαφρών βαρών. Λαμβάνοντας μέρος στη δεύτερη προκριματική σειρά, η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης στο Παρίσι τερμάτισε δεύτερη με χρόνο 7:51.87. Μπροστά της τερμάτισε η Ρωσίδα αθλήτρια Μαρία Ζόβνερ με χρόνο 7:44.31.

Αυτή η πρόκριση για την Κοντού ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο για τα 20α γενέθλιά, τα οποία γιόρτασε με τη συμμετοχή της. Η ημιτελική φάση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 05:37 ώρα Ελλάδας, στην οποία θα διεκδικήσει μία θέση στον τελικό.

«Μακάρι να πάνε όλα καλά, να νιώθω κι εγώ καλά το σώμα μου και να καταφέρω να φέρω ένα μετάλλιο για την Ελλάδα» δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, η Μηλένα Κοντού, μετά το τέλος της πρώτης κούρσας της στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Youtube στο Gazzetta