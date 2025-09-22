Στον στίβο κάθε εκατοστό και κάθε δευτερόλεπτο έχουν τη δική τους σημαντική σημασία. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, ωστόσο υπάρχουν και αυτές οι επιδόσεις που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να... στοιχειώνουν τα στάδια.

Ανέκαθεν στα ατομικά αθλήματα, η δοκιμή των ορίων είναι βασικό γνώρισμα. Κάθε δευτερόλεπτο, κάθε εκατοστό, κάθε αναπνοή μπορεί να καθορίσει τη διαφορά ανάμεσα στον πρωταθλητή και τον «επόμενο καλύτερο».

Ο στίβος είναι ένας χώρος που γίνεται αντιληπτή η διαρκής μάχη των αθλητών, με έναν... αόρατο αντίπαλο που τους αναγκάζει να βελτιώνονται ολοένα και περισσότερο. Είναι αυτές οι επιδόσεις που έχουν αντέξει στο χρόνο και αποτελούν ακόμα αξεπέραστες κορυφές.

To Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και το Gazzetta.gr θυμάται τα... στοιχειωμένα ρεκόρ στον «Βασιλιά» του αθλητισμού.

Οι «θρύλοι» των ανδρικών ρίψεων

Στην ιδέα των ανδρικών ρεκόρ, αμέσως το μυαλό πάει στις ρίψεις, εκεί όπου τα ρεκόρ μοιάζουν αγέραστα. Κι αυτό γιατί μετρούν έως και 40 χρόνια ανέπαφα.

Πιο συγκεκριμένα, από το 1990, το παγκόσμιο ρεκόρ στη σφαίρα παραμένει στον Ράντι Μπαρνς. Με επίδοση 23.12μ ο Αμερικανός, εδώ και 35 χρόνια έχει ανεβάσει τόσο ψηλά τον πήχη, κάνοντας του κορυφαίους του κόσμου να ονειρεύονται κάποια στιγμή αυτό το... σπάσιμο.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1986, ο Γιούργκεν Σουλτ εκπροσωπώντας την Ανατολική Γερμανία είχε στείλει το δίσκο στα 74.08μ. Η βολή αυτή ένα χρόνο πριν... κλείσει τα 40 έχει σηκώσει τοίχος στους μετέπειτα αθλητές της δισκοβολίας.

Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και ο Γιούρι Σέντι στη σφυροβολία. Ο αθλητής με τα χρώματα της τότε Ένωσης Σοβιετικών και Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) με ρίψη στα 86.74μ, συμπληρώνει το ακατάρριπτο τρίπτυχο των ανδρικών ρίψεων, το οποίο στέκει σαν μνημείο άλλης εποχής στις διοργανώσεις του στίβου.

Τα μυθικό άλμα και το ακατόρθωτο ακόντιο

Χωρίς αμφιβολία, πέρα από τις μεγάλες ρίψεις, μία από τις πιο μυθικές στιγμές έλαβε χώρα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο το 1991. Τότε, ο Μάικ Πάουελ... περπάτησε στον αέρα και προσγειώθηκε στα 8.95μ, καταγράφοντας ένα ρεκόρ το οποίο κανείς δεν έχει απειλήσει έως σήμερα. Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά αποτελεί σημείο αναφοράς, με το «τοίχος» των εννέα μέτρων να μοιάζει απαγορευμένο.

Και μιας και το παραπάνω ρεκόρ χαρακτηρίστηκε «μυθικό», το επόμενο δεν γίνεται παρά να χαρακτηριστεί ως «ακατόρθωτο». Ο λόγος για το παγκόσμιο ρεκόρ του ακοντισμού! Το 1996, στη Γερμανία, ο Τσέχος Γιαν Ζελέζνι εκτόξευσε το ακόντιο στα 98.48μ. Μία επίδοση, η οποία περνάει στα όρια της φαντασίας, μιας και οι πρόσφατες επιδόσεις των ανδρών στον ακοντισμό δεν έχουν ξεπεράσει τα 93-94 μέτρα.

Οι γυναίκες και η εποχή των... άφθαρτων

Αν στους άνδρες ο όρος «στοιχειωμένο ρεκόρ» υπάρχεις κυρίως στις ρίψεις και στα άλματα, στις γυναίκες το φαινόμενο αυτό απλώνεται σχεδόν σε όλα τα αγωνίσματα.

Μία από τις πιο... ρεκόρ δεκαετίες του στίβου είναι αυτή των '80s. Μία εποχή φορτωμένη με θριάμβους και επιδόσεις που ακόμα και σήμερα προκαλούν δέος. Η Φλόρενς Γκρίφιθ-Τζόινερ έτρεξε το 1988 τα 100 μέτρα σε 10.49 δευτερόλεπτα και τα 200 μέτρα σε 21.34, επιδόσεις που δεν έχουν... ιδρώσει από άποψη απειλής.

Αυτή, όμως που για 18 εκατοστά του δευτερολέπτου δεν... έσπασε και παρέμεινε στην κορυφή ήταν αυτή της Μαρίτα Κοχ. Το 1985 είχε τρέξει σε 47.60 τα 400 μέτρα, ρεκόρ που απειλήθηκε πρόσφατα από την Σίντεϊ Μακλάφλιν στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, με την Αμερικανίδα να κάνει χρόνο 47.78.

Όσον αφορά τα αγωνίσματα ταχύτητας η Γιαρμίλα Κρατοχβίλοβα συμπληρώνει την τετράδα την άπιαστων ρεκόρ, με την επίδοσή της το μακρινό 1983 όταν στα 800 μέτρα έτρεξε με χρόνο 1:53.28.

Φυσικά και στα άλματα υπάρχει το ρεκόρ της Γκαλίνα Τσιστιακόβα με τα 7.52μ. το 1988, το οποίο εξακολουθεί να δεσπόζει. Ενώ στις ρίψεις έχουμε την αξεπέραστη βολή της Ναταλία Λισόφσκαγια στη σφαίρα το 1987 με 22.63μ - 50 εκατοστά μικρότερη από αντίστοιχο ρεκόρ των ανδρών - και τη ρίψη της Γκάμπριελε Ράινς στη δισκοβολία με 76.80μ, το 1988.

