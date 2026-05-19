Τα ηνία της Εθνικής Αλβανίας αναλαμβάνει ο Ρολάντο Μαράν, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα.

Ο Ρολάντο Μαράν είναι και με τη βούλα ο νέος προπονητής της εθνικής Αλβανίας ,ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας, Αρμαν Ντουκα, παρουσίασε τον νέο προπονητή και ευχαρίστησε τον Σιλβίνιο για την προσφορά του στην ομάδα.



Εδώ και μέρες είχε γραφτεί οτι ο Σιλβίνιο θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Αλβανίας, αν και το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου προπονητή που οδήγησε την Αλβανία στο Euro 2024 ολοκληρωνόταν στα τέλη Ιουνίου,αποφασιστηκε να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Έτσι λίγες μέρες πριν τα φιλικά κόντρα στο Ισραήλ και το Λουξεμβούργο η Ομοσπονδία παρουσίασε τον Μαράν που ανέλαβε και επίσημα τα ηνία της ομάδας.

Ο τελευταίος του σταθμός του 62χρονου τεχνικού πριν αναλάβει την εθνική Αλβανίας ήταν η Μπρέσια το 2023 και αυτή θα είναι η πρώτη του αποστολή εκτός Ιταλίας. Στο βιογραφικό του μεταξύ άλλων είναι η Τζένοα, Κάλιαρι, Κατάνια, Βαρέζε και Πίζα.

