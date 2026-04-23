Aνακοινώθηκαν τα όρια πρόκρισης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης της Βουδαπέστης το 2027, η περίοδος επίτευξης αυτών.

Το διεθνές μίτινγκ «Acropolis Swim Open» που θα διεξαχθεί το διάστημα 8-10 Μαΐου στην κλειστή πισίνα του ΟΑΚΑ, θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία των Ελλήνων κολυμβητών-τριών προκειμένου να εξασφαλίσουν τα όρια συμμετοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών του 2027, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 10-18 Ιουλίου στη Βουδαπέστη.

Η περίοδος επίτευξης των ορίων αρχίζει στις 8/5/2025 και θα ολοκληρωθεί στις 24/5/2027, όπως αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Καταληκτική ημερομηνία και τελευταία ευκαιρία αποτελεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2027 (21-24/5).

Οι διοργανώσεις που αποτελούν κριτήρια πρόκρισης