Τα όρια συμμετοχής για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης του 2027
Το διεθνές μίτινγκ «Acropolis Swim Open» που θα διεξαχθεί το διάστημα 8-10 Μαΐου στην κλειστή πισίνα του ΟΑΚΑ, θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία των Ελλήνων κολυμβητών-τριών προκειμένου να εξασφαλίσουν τα όρια συμμετοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών του 2027, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 10-18 Ιουλίου στη Βουδαπέστη.
Η περίοδος επίτευξης των ορίων αρχίζει στις 8/5/2025 και θα ολοκληρωθεί στις 24/5/2027, όπως αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Καταληκτική ημερομηνία και τελευταία ευκαιρία αποτελεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2027 (21-24/5).
Οι διοργανώσεις που αποτελούν κριτήρια πρόκρισης
- 8-10/5/2026 Διεθνής συνάντηση «ACROPOLIS SWIM OPEN 2026».
- 15-18/5/2026 Εθνικό πρωτάθλημα κολύμβησης Α-Γ (OPEN).
- 30-31/5/2026 Διεθνής συνάντηση «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
- 17-20/7/2026 2η Φάση (τελική) Πανελλήνιου πρωταθλήματος κολύμβησης αγωνιστικών κατηγοριών (Κ13, Κ14, Κ15-16, Κ17-18) 4.5.
- 18-20/12/2026 Πανελλήνιο Χειμερινό Κύπελλο Κολύμβησης ΑΓ(OPEN) & ΝΑ-ΝΓ 2026.
- 12/26 - 9/5/2027 Διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις σε κολ. 50μ., που θα λάβουν έγκριση και θα ενταχθούν στο επίσημο πρόγραμμα των «προκριματικών» αγώνων της WORLD AQUATICS.
- 12-14/2/2027 Χειμερινά πρωταθλήματα κολύμβησης Βόρειας & Νότιας Ελλάδας, κατηγοριών Παίδων – Κορασίδων & Εφήβων – Νεανίδων (Θεσσαλονίκη & Αθήνα).
- 14-16/5/2027 Διεθνής συνάντηση «ACROPOLIS SWIM OPEN 2027».
- 21-24/5/2027 Εθνικό πρωτάθλημα κολύμβησης Α-Γ (OPEN).
- Άλλες Διεθνείς αγωνιστικές διοργανώσεις που συμπεριλαμβάνονται στο αγωνιστικό επίσημο πρόγραμμα της WORLD AQUATICS, σε κολυμβητήριο 50μ., από τις 08/5/2026 έως 24/5/2027.
