Ολυμπιακός: Χτύπημα στο κεφάλι και αμφίβολος ο Ποντένσε, την Παρασκευή το χειρουργείο του Γιαζίτζι
Ο Ποντένσε χτύπησε στο κεφάλι στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και μετέβη σε νοσοκομείο για εξετάσεις ενώ ο Γιαζίτζι χειρουργείται άμεσα.
Ο Ντάνιελ Ποντένσε πάνω που έπαιζε καλά μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι χρειάστηκε αλλαγή πριν καν τελειώσει το πρώτο μέρος στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού που πήγε σε νοσοκομείο για εξετάσεις, είναι αμφίβολος για τον Παναθηναϊκό αλλά και για την τελευταία αγωνιστική των play offs για τις θέσεις 1-4. Ο δε μεγάλος άτυχος Γιουσούφ Γιαζίτζι θα χειρουργηθεί από τον Χρήστο Θέο την Παρασκευή.
@Photo credits: eurokinissi, Κλόντιαν Λάτο Eurokinissi
