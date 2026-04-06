Βασίλης Κακουλάκης στο Gazzetta: «Θέλω να είμαι στο Λος Άντζελες και να διεκδικήσω μια μεγάλη διάκριση»

O Βασίλης Κακουλάκης είναι το νέο μεγάλο αστέρι για την ελληνική κολύμβηση στα αγωνίσματα του ελεύθερου, με τον 19χρονο από την Κρήτη να μιλά στο Gazzetta για τους στόχους του.

O Βασίλης Kακουλάκης μάς έρχεται από την Κρήτη κι αποτελεί το νέο πολλά υποσχόμενο αστέρι της ελληνικής κολύμβησης στις μεγάλες -κυρίως- αποστάσεις του ελεύθερου, ενώ έχει ιδιαίτερη αγάπη και για τα αγωνίσματα στην ανοικτή θάλασσα (open water).

Γεννημένος στο Ηράκλειο στις 16 Ιουνίου 2007, ο Βασίλης Κακουλάκης ήδη έχει πετύχει και κατακτήσει μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, συνδυάζοντάς τα με πανελλήνια ρεκόρ.

Κορυφαία στιγμή το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων στο Οτοπένι τον Αύγουστο του 2025, όταν με 15:00.29 πλησίασε να «σπάσει» το φράγμα των 15 λεπτών, κάτι που έχει πετύχει μόνο ο Σπύρος Γιαννιώτης, όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 είχε σημειώσει 14:53.32.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην πόλη της Ρουμανίας, ο Κακουλάκης είχε πάει με ρεκόρ στα 15:13.55 το βελτίωσε εντυπωσιακά στα 15:00.29, πετυχαίνοντας στην κούρσα του τρία πανελλήνια ρεκόρ: εφήβων και νέων ανδρών (Κ23), ενώ με τα πέρασμά του στα 800μ. στα 7:58.26 βελτίωσε επίσης το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων.

Ένα χρόνο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Βασίλης Κακουλάκης συστήθηκε και στο open water, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα αγώνισμα των 3 χιλιομέτρων Knockout sprint, στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος μαραθώνιας κολύμβησης νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων (16/17 ετών) στο Αλγκέρο της Σαρδηνίας.

Kαι μέσα στο 2025 φόρεσε στο στήθος του και το χάλκινο μετάλλιο στα 3χλμ Knockout sprint και στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα open water στο Σετουμπάλ.





Τον περασμένο Νοέμβριο σάρωσε τα πανελλήνια ρεκόρ στο «56th Grand Prix Brno 2025» από τα 200μ. ελεύθερο, μέχρι τα 1.500μ, ελεύθερο στην 25άρα πισίνα και με τα 7.39.82 στα 800μ. του χάρισαν τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή του μίτινγκ.

Μερικές βδομάδες αργότερα είχε την ευκαιρία να κάνει την πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας ανδρών-γυναικών στο Λούμπλιν της Πολωνίας, συλλέγοντας πολύτιμες εμπειρίες.

««Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν όλες οι αποστάσεις στο ελεύθερο, δεν θα έλεγα μόνο τα 800μ. και τα 1.500μ, το ίδιο αγαπώ και το open water» σημειώνει, μιλώντας στο Gazzetta o νεαρός πρωταθλητής.

Προπονήτριά του από τα πρώτα βήματα στην κολύμβηση μέχρι σήμερα η Βάνα Μπακούση, με τον νεαρό να αρχίζει από τον Ωρίωνα Ηρακλείου, ενώ από το φθινόπωρο του 2025 ανήκει στη δύναμη του ΠΑΟΚ.

«Πριν καταλήξω στην κολύμβηση πέρασε από αρκετά αθλήματα, ο πατέρας μου από πολύ μικρό με έφερε στον αθλητισμό, με πήγε στον στίβο, στο ποδόσφαιρο, στην τοξοβολία, στην ξιφασκία και στη σκοποβολή στην οποία είχα επιτυχίες και μετάλλια σε πανελλήνιο επίπεδο, όμως στο τέλος κατέληξα στην κολύμβηση» συνέχισε ο Βασίλης Κακουλάκης.

Παράλληλα, εδώ και μερικές ημέρες ο Βασίλης Κακουλάκης ανήκει στην ομάδα της TYR Hellas.

«Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί μου προσφέρουν όλον τον εξοπλισμό μου, που είναι αναγκαίος» σχολιάζει ο αθλητής για τη νέα του συνεργασία.

Ο Βασίλης Κακουλάκης επιμένει να ζει και να προπονείται στη γενέθλια πόλη του με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.

«Θα ήταν ευχής έργον να είχαμε μια κλειστή εγκατάσταση για κολύμβηση εδώ, το πιο σημαντικό πρόβλημα έγκειται στη θερμοκρασία του νερού στην ανοικτή πισίνα, τον χειμώνα είναι κρύο, το καλοκαίρι ζεστό, αλλά έχω προσαρμοστεί, έχω μάθει να προετοιμάζομαι σε αυτές τις συνθήκες» τονίζει ο Βασίλης Κακουλάκης.

Με στόχο το Παρίσι, η πρόκληση του ρεκόρ...

Η νέα αγωνιστική περίοδος βρίσκεται προ των πυλών και για τον Βασίλη Κακουλάκη οι προκλήσεις είναι πολλές. Κυριότερη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στο Παρίσι, στο Olympic Aquatic Centre, όπου φιλοξενήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2024.

Τα αγωνίσματα της κλασικής κολύμβησης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος θα γίνουν το διάστημα 10-16 Αυγούστου, με τον Κακουλάκη να έχει το όριο συμμετοχής στα 1.500μ. ελεύθερο.

«Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος στόχος μου για το 2026, το πανελλήνιο ρεκόρ του Σπύρου Γιαννιώτη στα 1500μ ελεύθερο από μόνο του αποτελεί μια πρόκληση, είναι ένας χρόνος που μπορώ να καταρρίψω» δηλώνει με αυτοπεποίθηση ο Βασίλης Κακουλάκης και συνεχίζει «ο πρώτος μου αγώνας θα γίνει στο μίτινγκ "Φάρος" στην Αλεξανδρούπολη (17-19 Απριλίου), θα ακολουθήσουν το "Ακρόπολις" και το πρωτάθλημα Οπεν.

Παράλληλα με την πισίνα, το καλοκαίρι υπάρχει ευρωπαϊκό και παγκόσμιο εφηβικό πρωτάθλημα στην ανοιχτή θάλασσα και θέλω να κυνηγήσω κι εκεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

...Και στο βάθος το Λος Άντζελες

Όμως το μεγαλύτερο όνειρο δεν μπορεί παρά να είναι η παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Λος Άντζελες το 2028 πλησιάζει, με την έναρξη περιόδου πρόκρισης για τα ατομικά αγωνίσματα να έχει οριστεί η 1η Μαρτίου 2027.

«Ναι, είναι το μεγάλο μου όνειρο, θέλω να αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να είμαι στο Λος Άντζελες και όχι να έχω μια απλή παρουσία, αλλά να αγωνιστώ για μια μεγάλη διάκριση» καταλήγει ο Βασίλης Κακουλάκης.