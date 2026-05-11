Λίγο μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή της La Liga για 29η φορά στην ιστορία της.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου και εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλητή της La Liga για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 29η φορά στην ιστορία της, με την απονομή να γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η κούπα του ισπανικού πρωταθλήματος παραδόθηκε στους Μπλαουγκράνα που στο κατάμεστο Καμπ Νου τη σήκωσαν στον καταλανικό ουρανό, μέσα σε μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Σημειώνεται πως η Ρεάλ παραμένει πρώτη στη σχετική λίστα, μετρώντας 36 κατακτήσεις, επτά περισσότερες από τη μεγάλη αντίπαλο.