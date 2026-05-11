Μπαρτσελόνα: Η απονομή για το 29ο πρωτάθλημα
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου και εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλητή της La Liga για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 29η φορά στην ιστορία της, με την απονομή να γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.
Η κούπα του ισπανικού πρωταθλήματος παραδόθηκε στους Μπλαουγκράνα που στο κατάμεστο Καμπ Νου τη σήκωσαν στον καταλανικό ουρανό, μέσα σε μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Σημειώνεται πως η Ρεάλ παραμένει πρώτη στη σχετική λίστα, μετρώντας 36 κατακτήσεις, επτά περισσότερες από τη μεγάλη αντίπαλο.
🏆 ¡CAMPEONES, CAMPEONES, OÉ, OÉ, OÉ!— LALIGA (@LaLiga) May 10, 2026
LALIGAEASPORTS | DesenlaceLALIGA | ELCLÁSICO | @FCBarcelona_es pic.twitter.com/oDsqlGwkzP
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.