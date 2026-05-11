Μπαρτσελόνα: Η απονομή για το 29ο πρωτάθλημα

Μπαρτσελόνα: Η απονομή για το 29ο πρωτάθλημα

Γιάννης Πολιάς
Μπαρτσελόνα: Η απονομή για το 29ο πρωτάθλημα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Λίγο μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή της La Liga για 29η φορά στην ιστορία της.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου και εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλητή της La Liga για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 29η φορά στην ιστορία της, με την απονομή να γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η κούπα του ισπανικού πρωταθλήματος παραδόθηκε στους Μπλαουγκράνα που στο κατάμεστο Καμπ Νου τη σήκωσαν στον καταλανικό ουρανό, μέσα σε μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Σημειώνεται πως η Ρεάλ παραμένει πρώτη στη σχετική λίστα, μετρώντας 36 κατακτήσεις, επτά περισσότερες από τη μεγάλη αντίπαλο.

@Photo credits: Associated Press
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα