Μαγική βραδιά για την «οικογένεια» της ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κλαμπ και πρώτο επί ημερών της διοικητικής ηγεσίας του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου τη βραδιά του θριάμβου της Ένωση βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Απέργης ώστε να γιορτάσει αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.

Ο γνωστός τραγουδιστής υποδέχτηκε τον Μάριο Ηλιόπουλο και ανέφερε: «Παίξατε το καλύτερο ποδόσφαιρο φέτος και έτσι πρέπει να γίνεται. Όποιος παίζει καλύτερα να παίρνει το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Και τώρα Champions League. Να έχει μια καλή πορεία. Και γιατί να μην το πάρετε κιόλας;».