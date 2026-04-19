Ο Απόστολος Χρήστου και η Νεφέλη Μπιλανάκου ξεχώρισαν και στην τελευταία ημέρα του μίτινγκ κολύμβησης «Φάρος-Ελενα Σαϊρη 2026», που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (19/4) στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Χρήστου έκανε μία πολύ γρήγορα κούρσα για αυτή την εποχή στα 100μ. ύπτιο με 52.98, επίδοση που τον ανάδειξε καλύτερο αθλητή της διοργάνωση και είναι η 5η ταχύτερη για φέτος στον κόσμο και 3η στην Ευρώπη.

Η Νεφέλη Μπιλανάκου ολοκλήρωσε με ακόμη ένα πανελλήνιο ρεκόρ την παρουσία της στους αγώνες, αυτή τη φορά στα 50μ. πεταλούδα, η 16χρονη σημείωσε χρόνο 27.00, βελτιώνοντας το δικό της ρεκόρ κορασίδων (27.07), το οποίο είχε από τις 15 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ, στο Χειμερινό Πρωτάθλημα κατηγοριών. Η Μπιλανάκου, μάλιστα, αναδείχθηκε καλύτερη αθλήτρια των αγώνων, μετά την επίδοσή της στα 50μ. ελεύθερο με 25.27.

Κατά την τελευταία ημέρα του μίτινγκ «Φάρος-Ελενα Σαϊρη 2026», ξεχώρισαν επίσης ο Φίλιππος Ανδριαδάκης με 49.71 στα 100μ. ελεύθερο και ο Στέργιος Μπίλας με 23.54 στα 50μ. πεταλούδα.

