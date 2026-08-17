Τόμας Τσεκόν για Χρήστου: «Αυτή η ήττα με πονά, γιατί δεν αντέχω τον Απόστολο»

Ο Τόμας Τσεκόν φαίνεται να μην έχει ξεπεράσει την ήττα από τον Απόστολο Χρήστου στα 50μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2022 και η νέα ήττα στο Παρίσι έφερε και τη δήλωσή του στη RΑΙ.

Ο Απόστολος Χρήστου το απόγευμα της Κυριακής συνέχισε να γράφει ιστορία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού.

Με ένα φανταστικό τελευταίο 50άρι ο Χρήστου στην τελευταία χεριά πήρε το χρυσό μετάλλιο από τον Τόμας Τσεκόν για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου και διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο αγώνισμα.

Ο Τσεκόν, ολυμπιονίκης στα 100μ. ύπτιο και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 51.60 από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2022, δεν μπόρεσε να χωνέψει την ήττα από τον Έλληνα πρωταθλητή, δηλώνοντας στη RAI: «Αυτή η ήττα με πονάει λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε, επειδή απλά δεν αντέχω τον Απόστολο».

Ο Ιταλός δεν έχει κρύψει τα όχι και τόσο φιλικά του αισθήματα για τον Απόστολο Χρήστου, σε μια αντιπαλότητα-τουλάχιστον- από την πλευρά του, που κρατά από το 2022 και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης στο «Foro Italico».

Tότε ο Χρήστου είχε φθάσει στην πρώτη και πιο σημαντική νίκη της καριέρας του, όταν είχε νικήσει τον Τόμας Τσεκόν στα 50μ. ύπτιο στην έδρα του και ο Ιταλός είχε εκλάβει ως ασέβεια τον πανηγυρισμό του. Ακολούθησε η νίκη του Τσεκόν επί του Χρήστου στα 100μ. ύπτιο και η κίνησή του με το δάχτυλο στο στόμα, φωτογραφίζοντας τον Χρήστου, που βρισκόταν στον διπλανό διάδρομο.