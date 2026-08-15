Σίσκος: H απονομή του χάλκινου μεταλλίου στα 200μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό
Στην «Πόλη του φωτός» ο Απόστολος Σίσκος ζει τις πιο... φωτεινές στιγμές της καριέρας του, μετά το «αναμενόμενο» μετάλλιο (ασημένιο) μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, τώρα ήρθε το χάλκινο στα 200μ. πεταλούδα.
Ένα μετάλλιο που συνδυάστηκε με πανελλήνιο ρεκόρ στο 1:54.13 και έφερε τον είκοσι ενός ετών κολυμβητή του Ολυμπιακού στο βάθρο των νικητών, δίπλα στον Γάλλο ολυμπιονίκη και εθνικό ήρωα στο «Παρίσι», Λεόν Μαρσάν και τον Ούγγρο, Ρίτσαρντ Μάρτον.
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