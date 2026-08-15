Ο Απόστολος Σίσκος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο των νικητών, αρχικά στο 2ο από τα 200μ. ύπτιο και τώρα από τα 200μ. πεταλούδα.

Στην «Πόλη του φωτός» ο Απόστολος Σίσκος ζει τις πιο... φωτεινές στιγμές της καριέρας του, μετά το «αναμενόμενο» μετάλλιο (ασημένιο) μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, τώρα ήρθε το χάλκινο στα 200μ. πεταλούδα.

Ένα μετάλλιο που συνδυάστηκε με πανελλήνιο ρεκόρ στο 1:54.13 και έφερε τον είκοσι ενός ετών κολυμβητή του Ολυμπιακού στο βάθρο των νικητών, δίπλα στον Γάλλο ολυμπιονίκη και εθνικό ήρωα στο «Παρίσι», Λεόν Μαρσάν και τον Ούγγρο, Ρίτσαρντ Μάρτον.