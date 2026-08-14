H Nτουντουνάκη δεν άντεξε και 4η θέση στα 100μ. πεταλούδα στο Παρίσι

Η Άννα Ντουντουνάκη έδωσε τα πάντα για να φθάσει στην κατάκτηση μεταλλίου στα 100μ. πεταλούδα, όμως στα τελευταία μέτρα δεν άντεξε και τελικά τερμάτισε στην 4η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι. Η Γεωργία Δαμασιώτη στην 8η θέση με 57.72.

Η Άννα Ντουντουνάκη έφθασε τόσο κοντά στην κατάκτηση ενός 3ου μεταλλίου στην καριέρα της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έδωσε σπουδαία μάχη στον τελικό στα 100μ. πεταλούδα στο Παρίσι, κατακτώντας στο τέλος την 4η θέση με 57.10.

Η 31χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα πριν από πέντε χρόνια στη Βουδαπέστη, μπήκε στον τελικό με την 3η καλύτερη επίδοση, μετά το πανελλήνιο ρεκόρ των 56.99, όπως όμως αποδείχθηκε θα χρειαζόταν να κολυμπήσει πιο γρήγορα, για να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Στο γύρισμα στα 50μ., ήταν στη 3η θέση μαζί με την Ντάρια Κλεπίκοβα (26.41)-στον ημιτελικό η Ντουντουνάκη είχει γυρίσει σε 26.40-, όμως στο δεύτερο μισό του τελικού δεν είχε τις δυνάμεις να κυνηγήσει τη Ρωσίδα: Η Ντουντουνάκη κάλυψε το δεύτερο 50άρι σε 30.69, τερματίζοντας σε 57.10, η Κλεπίκοβα είχε χρόνο 30.35 κι αυτό της χάρισε το χάλκινο μετάλλιο σε 56.76.



H Γεωργία Δαμασιώτη, 2η στο αγώνισμα στο Βελιγράδι το 2024, προκρίθηκε στον τελικό με 57.87, βελτιώθηκε στον τελικό στα 57.72 (ήταν 7η στα 50μ. με 27.05), καταλαμβάνοντας την 8η θέση.

Η Βελγίδα, Ρους Βανοτερντάικ διατήρησε με άνεση τον τίτλο της σε 56.08, ενώ η Γερμανίδα, Αντζελίνα Κέλερ (πρωταθλήτρια κόσμου στην Ντόχα το 2024), κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, σε 56.39.

Η κατάταξη του τελικού