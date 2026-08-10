16Εκτός βάθρου στον τελικό των 400μ. μικτή έμειναν οι Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος, τερματίζοντας στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα.

Οι δύο ελληνικές συμμετοχές στον τελικό των 400μ. μικτή του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος δεν απέδωσαν όπως θα ήθελαν. Ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος έμειναν εκτός βάθρου τερματίζοντας στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα.

Μία κούρσα, η οποία δεν ξεκίνησε καλά για τους δύο Έλληνες. Ο Βλαχογιαννάκος έμεινε πίσω από την αρχή, με τον Παπαστάμο να προσπαθεί ν' ανακτήσει μέτρα μετά το πρώτο 100άρι.

Μάλιστα, ο αθλητής του Ολυμπιακού ανέβηκε μέχρι την τέταρτη θέση πριν το τελευταίο 100άρι (ελεύθερο). Βέβαια, προς το τέλος της διαδρομής φάνηκε να μένει από δυνάμεις και εν τέλει να πέφτει στην 6η θέση στην οποία και τέρμάτισε με χρόνο 4:14.99.

Από την άλλη, ο Βλαχογιαννάκος τερμάτισε πίσω από τον Παπαστάμο με χρόνο 4:16.12. Ο Ίλια Μπόροντιν τερμάτισε πρώτος με 4:08.17, ο Αλμπέρτο Ρατζέτι δεύτερος με 4:10.40, ενώ ο Μαξ Λίτσφιλντ συμπλήρωσε το βάθρο με 4:11.58.