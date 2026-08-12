Πέντε μέλη της εθνικής ομάδας πήραν μέρος στα προκριματικά της 3ης ημέρας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι.

Μικρή αριθμητικά και χωρίς υψηλές προσδοκίες ήταν η ελληνική παρουσία στο πρωινό πρόγραμμα της Τετάρτης (12/8) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Στα 200μ. πρόσθιο ανδρών ο Ευάγγελος Ντούμας πήγε στο Παρίσι με ρεκόρ στα 2:10.76, όμως εμφανίστηκε κουρασμένος και με 2:13.74 πήρε την 28η θέση.

Μακριά από τη δική του επίδοση (2:11.37) στο ίδιο αγώνισμα έμεινε και ο Μάριος Ζαφειρόπουλος σημείωσε 2:15.75 κι έμεινε στην 34η θέση,.

Στον προκριματικό στα 100μ. πεταλούδα ανδρών ο Κωνσταντίνος Στάμου με 52.78 πήρε την 31η θέση και ο Ιάσων Ρούτολας με 54.13 την 54η θέση.

Τέλος, η Ελένη Αντωνιάδου αγωνίστηκε στα προκριματικά στα 50μ. ύπτιο γυναικών και με 29.63 κατέλαβε την 36η θέση.

Το απογευματινό πρόγραμμα