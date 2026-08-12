Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Πρωινοί αποκλεισμοί για τους Έλληνες στο Παρίσι
Μικρή αριθμητικά και χωρίς υψηλές προσδοκίες ήταν η ελληνική παρουσία στο πρωινό πρόγραμμα της Τετάρτης (12/8) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.
Στα 200μ. πρόσθιο ανδρών ο Ευάγγελος Ντούμας πήγε στο Παρίσι με ρεκόρ στα 2:10.76, όμως εμφανίστηκε κουρασμένος και με 2:13.74 πήρε την 28η θέση.
Μακριά από τη δική του επίδοση (2:11.37) στο ίδιο αγώνισμα έμεινε και ο Μάριος Ζαφειρόπουλος σημείωσε 2:15.75 κι έμεινε στην 34η θέση,.
Στον προκριματικό στα 100μ. πεταλούδα ανδρών ο Κωνσταντίνος Στάμου με 52.78 πήρε την 31η θέση και ο Ιάσων Ρούτολας με 54.13 την 54η θέση.
Τέλος, η Ελένη Αντωνιάδου αγωνίστηκε στα προκριματικά στα 50μ. ύπτιο γυναικών και με 29.63 κατέλαβε την 36η θέση.
Το απογευματινό πρόγραμμα
- 19:30 200μ. ελεύθερο Γ (ημιτελικοί)
- 19:40 200μ. ύπτιο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ) Σίσκος
- 19:47 50μ. πεταλούδα Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
- 19:52 100μ. ελεύθερο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)
- 19:58 100μ. πρόσθιο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
- 20:04 200μ. πρόσθιο Α (Ημιτελικοί)
- 20:26 50μ. ύπτιο Γ (ημιτελικοί)
- 20:33 100μ. πεταλούδα Α (ημιτελικοί)
- 20:54 400μ. μικτή ατομική Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
- 21:03 800μ. ελεύθερο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ) Μάρκος
- 21:16 4Χ100μ. ελεύθερο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
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