Ο Απόστολος Σίσκος με ένα μαγικό τελευταίο 50άρι κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, με τεράστιο πανελλήνιο ρεκόρ στο 1:54.13!

Απλά μαγικός, ο Απόστολος Σίσκος μετά το ασημένιο μετάλλιο στο καλό του αγώνισμα στα 200μ. ύπτιο, θα φορέσει στο Παρίσι και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Ο 21χρονος κολυμβητής από τις Σέρρες, βρέθηκε στον βατήρα εκκίνησης με το πανελλήνιο ρεκόρ του 1:55.55 από τον ημιτελικό και όταν βγήκε από το νερό, το χρονόμετρο έγραφε 1:54.13, 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο!

Χωρίς την πίεση του μεταλλίου ο Σίσκος ακολούθησε την τακτική του ημιτελικού, κάνοντας όμως πολύ πιο γρήγορα περάσματα, προκειμένου να περιμένει τη δική του στιγμή.

Στα 150μ. γύρισε στην 6η θέση και εκεί οι «τουρμπίνες» δούλεψαν στο φουλ, κολύμπησε τα τελευταία 50μ. σε 29.40, ξεπέρασε τους Χούμπερτ Κος (ήταν 2ος στα 150μ.), Αλμπέρτο Ρατσέτι (ήταν 3ος) και τον Αρμπιντέλ Γκονζάλεζ (ήταν 5ος), για να φθάσει στο χάλκινο μετάλλιο.





Και κάνοντας μια σύγκριση στις δύο κούρσες του σε ημιτελικό και τελικό, ο Σίσκος ήταν φανταστικός: Στον τελικό γύρισε στα 50μ. σε 25.47 (26.07 στον ημιτελικό), στα 100μ. είχε 55.00 (55.60), στα 150μ. 1:24.73 (1:25.93) κι έτσι έφθασε στο 1:54.13.

Αναφορικά με το τελευταίο 50άρι και τα 29.40 από τον κολυμβητή του Ολυμπιακού, μόνο ο Λεόν Μαρσάν ήταν καλύτερος (29.27), με τον Γάλλο ολυμπιονίκη να φθάνει στο χρυσό μετάλλιο στην έδρα του με 1:51.72., το πρώτο του σε ευρωπαϊκά.

Κάτω από τα 30 δευτερόλεπτα (29.82) κολύμπησε και ο Ούγγρος, Ρίτσαρντ Μάρτον κι αυτό ήταν το στοιχείο που τον έφερε από την 4η θέση, στο ασημένιο μετάλλιο με 1:54.06.

Ο Σίσκος χάρισε στην εθνική ομάδα το 2ο μετάλλιό της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, ενώ για τον ίδιο είναι το 3ο της καριέρας του, καθώς προηγήθηκε το ασημένιο στα 200μ. ύπτιο στο Βελιγράδι το 2024.

Η κατάταξη του τελικού

1.Λεόν Μαρσάν (Γαλλία) 1:51.72

2.Ρίτσαρντ Μάρτον (Ουγγαρία) 1:54.06

3.Απόστολος Σίσκος (Ελλάδα) 1:54.13

4.Αλμπέρτο Ρατσέτι (Ιταλία) 1:54.23

5.Κριστόφ Χμιελέφκσκι (Πολωνία) 1:54.74

6.Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 1:54.89

7.Αρμπιντέλ Γκονζάλεζ (Ισπανία) 1:54.97

8.Μίχαλ Χμιελέφκσκι (Πολωνία) 1:55.42

