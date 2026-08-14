Κυζιρίδης: Ντεμπούτο στην Τουρκία με γκολάρα και αποβολή κόντρα στη Γαλατά
Τουλάχιστον περιπετειώδες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το ντεμπούτο του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στο πρωτάθλημα Τουρκίας με τη φανέλα της Τζορούμ. Ο Έλληνας εξτρέμ εξελίχθηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, αφού με απίστευτο γκολ αλλά και με απευθείας κόκκινη σημάδεψε την ισοπαλία της ομάδας του με 2-2 απέναντι στη Γαλατάσαραϊ.
🚨 Alexandros Kyziridis what a goal !!!
🇹🇷 Galatasaray 1-1 Çorum 🇹🇷pic.twitter.com/GfECkiTffR— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 14, 2026
Στο 59΄συγκεκριμένα ο πρώην επιθετικός της Χαρτς έπιασε τηλεκατευθυνόμενη σουτάρα έξω από την περιοχή και σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας για να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1. Δυο λεπτά αργότερα μάλιστα οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ανατροπή με το Ραμίρες, όμως το έργο τους δυσκόλεψε στο 70΄, όταν ο Κυζιρίδης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα από πίσω.
Παίζοντας με παίκτη περισσότερο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η Γαλατάσαραϊ κατάφερε τουλάχιστον να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας με γκολ του Οσιμέν στο 90΄και να ισοφαρίσει στο τελικό 2-2.
Yunus Akgun vs Alexandros Kyziridis— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 14, 2026
Red card: Alexandros Kyziridis 🟥 pic.twitter.com/qJj0vAgHmZ
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