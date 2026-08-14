Τα είχε όλα το ντεμπούτο του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στο πρωτάθλημα Τουρκίας, αφού με απίστευτο γκολ και απευθείας κόκκινη σημάδεψε την ισοπαλία της Τζορούμ κόντρα στη Γαλατάσαραϊ.

Τουλάχιστον περιπετειώδες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το ντεμπούτο του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στο πρωτάθλημα Τουρκίας με τη φανέλα της Τζορούμ. Ο Έλληνας εξτρέμ εξελίχθηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, αφού με απίστευτο γκολ αλλά και με απευθείας κόκκινη σημάδεψε την ισοπαλία της ομάδας του με 2-2 απέναντι στη Γαλατάσαραϊ.

🚨 Alexandros Kyziridis what a goal !!!



🇹🇷 Galatasaray 1-1 Çorum 🇹🇷pic.twitter.com/GfECkiTffR August 14, 2026

Στο 59΄συγκεκριμένα ο πρώην επιθετικός της Χαρτς έπιασε τηλεκατευθυνόμενη σουτάρα έξω από την περιοχή και σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας για να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1. Δυο λεπτά αργότερα μάλιστα οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ανατροπή με το Ραμίρες, όμως το έργο τους δυσκόλεψε στο 70΄, όταν ο Κυζιρίδης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα από πίσω.

Παίζοντας με παίκτη περισσότερο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η Γαλατάσαραϊ κατάφερε τουλάχιστον να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας με γκολ του Οσιμέν στο 90΄και να ισοφαρίσει στο τελικό 2-2.