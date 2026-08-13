Η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στον τελικό των 100μ. πεταλούδα, κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ, με την ίδια να εμφανίζεται πολύ συγκινημένη στις δηλώσεις της.

Κάνοντας τεράστια προσπάθεια, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στον τελικό των 100μ. πεταλούδα. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια έκανε χρόνο 56.99 πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού στίβου.

Η ίδια, μάλιστα, προκρίθηκε με τον τρίτο καλύτερο χρόνο στον τελικό του αγωνίσματος, γεγονός που τη συγκίνησε αρκετά όπως φάνηκε στις δηλώσεις της λίγο αργότερα. Πιο συγκεκριμένα, η αθλήτρια του Παναθηναϊκού συγκινήθηκε κατά τις δηλώσεις της, τονίζοντας πως νιώθει δικαίωση για το χρόνο που πέτυχε.

Οι δηλώσεις της Άννας Ντουντουνάκη

«Από την πρώτη ημέρα στη σκυταλοδρομία είχα πει πως θα δοκιμάσω να περνάω πιο γρήγορα το πρώτο 50άρι. Είχα κάνει πάρα πολλή προπόνηση όλο αυτό το διάστημα για να μπορώ ν' αντέχω στο δεύτερο. Είχα πει πως αν δεν το δοκιμάσω εκείνη τη μέρα τότε πότε.

Από τη στιγμή που είδα πως βγήκε και είχα δυνάμεις απέκτησα άλλη σιγουριά για σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω στο ατομικό μου να γράφει 56'' στο χρονόμετρο. Για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί όλα θα κριθούν αύριο και θέλω να μείνω συγκεντρωμένη για να κάνω όσο καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου.

Έχω κάνει πολλά χρόνια υπομονή γι' αυτό το χρόνο. Από το 2021 στο Τόκιο είμαι εδώ το 2026 στο Παρίσι για να διορθώσω τα πράγματα. Είμαι, είπα θα συνεχίσω γιατί πίστευα πως μπορώ να τα καταφέρω και σήμερα δικαιώθηκε».