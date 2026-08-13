Στο Παρίσι συνεχίζεται η δράση του Ευρωπαϊκού, με έξι ελληνικές συμμετοχές την Παρασκευή και την Άρτεμις Βασιλάκη να αγωνίζεται στον τελικό των 1500μ. ελεύθερο.

Με σημαντικές ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται την Παρασκευή (14/8) το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, με τους αθλητές και τις αθλήτριες της Ελλάδας να ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών, αλλά και τον πρώτο ελληνικό τελικό της ημέρας να ξεχωρίζει στο βραδινό πρόγραμμα.

Η αγωνιστική δράση για την ελληνική αποστολή ξεκινά το πρωί με την Άννα Αυγούστα Βλάχου, η οποία στις 10:32 θα αγωνιστεί στη 2η σειρά των προκριματικών των 50μ. ελεύθερο.

Στις 10:47, ο Μάριος Θεοδώρος Ζαφειρόπουλος θα συμμετάσχει στη 2η σειρά των προκριματικών των 50μ. πρόσθιο, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 10:51, τη δική του προσπάθεια θα πραγματοποιήσει ο Ευάγγελος Ντούμας, ο οποίος θα αγωνιστεί στην 4η σειρά του ίδιου αγωνίσματος.

Στις 11:42, η Νικολέττα Παυλοπούλου θα πέσει στην πισίνα για τα προκριματικά των 200μ. μικτή, συμμετέχοντας στην 3η σειρά.

Η πρωινή ελληνική παρουσία θα ολοκληρωθεί στις 12:35, με τον Παναγιώτη Βλάχογιαννάκο να αγωνίζεται στην 3η σειρά των προκριματικών των 1500μ. ελεύθερο.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, θα κορυφωθεί το βράδυ, καθώς στις 20:56 η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στον τελικό των 1500μ. ελεύθερο, διεκδικώντας μια σημαντική διάκριση για τα ελληνικά χρώματα.

Η Παρασκευή αναμένεται, έτσι, να είναι μια γεμάτη αγωνιστική ημέρα για την ελληνική αποστολή στο Παρίσι, με έξι ελληνικές παρουσίες στην πισίνα και την Άρτεμις Βασιλάκη να αποτελεί το μεγάλο βραδινό ενδιαφέρον στον τελικό των 1500μ. ελεύθερο.

To πρόγραμμα των Ελλήνων την Παρασκευή (14/8)

Προκριματικά 50μ ελεύθερο

10:32 - Άννα Αυγούστα Βλάχου (2η σειρά)

Προκριματικά 50μ πρόσθιο

10:47 - Μάριος Θεοδώρος Ζαφειρόπουλος (2η σειρά)

10:51 - Ευάγγελος Ντούμας (4η σειρά)

Προκριματικά 200μ μικτή

11:42 - Νικολέττα Παυλοπούλου (3η σειρά)

Προκριματικά 1500μ ελεύθερο

12:35 Παναγιώτης Βλάχογιαννάκος (3η σειρά)

Βραδινό πρόγραμμα

Τελικός 1500μ ελεύθερο