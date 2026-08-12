Ο Κωστούλας στο 76' πέτυχε το 2-1 για τον ΟΦΗ κόντρα στην ΑΕΚ!

Ο ΟΦΗ μέσα σε λίγα λεπτά γύρισε τον τελικό με την ΑΕΚ και προηγείται 2-1.

Στο 76' ο Κωστούλας σ' εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ έπιασε μία εντυπωσιακή γυριστή κεφαλιά κι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Μπαλαμώτη.

Ο Παπαπέτρου, ωστόσο, κλήθηκε στο VAR από τον Ζαμπαλά για να εκτιμήσει το οφσάιντ του Σιέλη. Ο στόπερ των Κρητικών ήταν εκτεθειμένος, αλλά δεν έκανε κάποια κίνηση να βρει τη μπάλα. Ο Παπαπέτρου έκρινε ότι δεν επηρέαζε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα κι έτσι μέτρησε το γκολ για την ανατροπή του ΟΦΗ.

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