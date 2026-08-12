Μετά από μία τεράστια καριέρα γεμάτη διακρίσεις στο NBA, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ αποφάσισε να βάλει τέλος σε μία ολόκληρη εποχή ανακοινώνοντας πως μετά από 18 σεζόν στο NBA επέλεξε να αποσυρθεί μέσω ενός συγκινητικού βίντεο.

Η καριέρα του στο κορύφαιο πρωτάθλημα του κόσμου «μιλάει» από μόνη της, όντας μέλος της λίστας με τους 75 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA, MVP της λίγκας το 2017, εννέα φορές All-Star, εννέα φορές μέλος της All-NBA ομάδας, χρυσός Ολυμπιονίκης με τις ΗΠΑ και κάτοχος του ρεκόρ για τα περισσότερα triple-doubles στην ιστορία του NBA.

O «Russ», που η λάμψη του συνδέθηκε και με την Ευρώπη και συγκεκριμένα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για ενδεχόμενη συνεργασία τη φετινή σεζόν, έχει αγωνιστεί στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ όπου και διέπρεψε για πάνω από μία δεκαετία κι έπειτα ακολούθησε πορεία στους Χιούστον Ρόκετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Λος Άντζελες Λέικερς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Ντένβερ Νάγκετς και Σακραμέντο Κινγκς.

Την τελευταία του σεζόν (2025-26) σε 64 αγώνες κατέγραψε μέσο όρο 15,2 πόντους, 6,7 ασίστ και 5,4 ριμπάουντ. Ο άλλοτε Νο4 του Draft του 2008 πέρασε τα πρώτα 11 χρόνια της πορείας του στο NBA στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, εκεί όπου έζησε και την κορυφαία προσωπική του σεζόν., όταν τη σεζόν 2016-17 αναδείχθηκε MVP της λίγκας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 31,6 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 10,4 ασίστ ανά αγώνα, ενώ κατέγραψε το απίστευτο νούμερο των 42 triple-doubles.