Απόστολος Σίσκος: Απίθανο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο στα ημιτελικά στο Παρίσι
Ο Απόστολος Σίσκος έβαλε «τουρμπίνες» στα ημιτελικά των 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, κατεβάζοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στο 1:54.06 και παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος την Τετάρτη (12/8, 19:40).
Ο 21χρονος κολυμβητής αγωνιζόμενος στην 1η ημιτελική σειρά ήταν εντυπωσιακός, πέρασε τα 100μ. σε 55.87 και τερμάτισε 1ος σε 1:54.06, καταρρίπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το 1:54.12, που σημείωσε στις 8 Μαΐου 2026 στο «Ακρόπολις» στο ΟΑΚΑ.
Ακολούθησε ο Χούμπερτ Κος, ο 23χρονος Ούγγρος, ολυμπιονίκης στο Παρίσι, είχε τη δική του απάντηση, σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:52.30 (πέρασε τα 100μ. σε 53.64), πετυχαίνοντας ρεκόρ Ευρώπης.
Κατέρριψε τη δική του προηγούμενη επίδοση, το 1:53.19 που είχε σημειώσει την 1η Αυγούστου 2025 και του είχε χαρίσει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.
Ο Σίσκος, «ασημένιος» στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2024, είναι αυτός που μπορεί να απειλήσει περισσότερο τον Κος, που ήταν και παραμένει το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.
Η οκτάδα του τελικού
- 1.Χούμπερτ Κος (Oυγγαρία) 1:52.30
- 2. Απόστολος Σίσκος (Ελλάδα) 1:54.06
- 3.Γιαν Τσέικα (Τσεχία) 1:54.40
- 4.Ρομάν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 1:54.85
- 5.Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:55.31
- 6.Φάμπιο Μπούκα (Ελβετία) 1:55.73
- 7.Ούγκο Γκονζάλεζ ντε Ολιβέιρα (Ισπανία) 1:55.75
- 8.Τόμας Τσεκόν (Ιταλία) 1:55.86
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