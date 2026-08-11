Ο Απόστολος Σίσκος κατέβασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:54.06, πέρασε με τη 2η επίδοση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όπου καλείται να απειλήσει τον Χούμπερτ Κος, που σημείωσε ρεκόρ Ευρώπης (1:52.30).

Ο Απόστολος Σίσκος έβαλε «τουρμπίνες» στα ημιτελικά των 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, κατεβάζοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στο 1:54.06 και παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος την Τετάρτη (12/8, 19:40).

Ο 21χρονος κολυμβητής αγωνιζόμενος στην 1η ημιτελική σειρά ήταν εντυπωσιακός, πέρασε τα 100μ. σε 55.87 και τερμάτισε 1ος σε 1:54.06, καταρρίπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το 1:54.12, που σημείωσε στις 8 Μαΐου 2026 στο «Ακρόπολις» στο ΟΑΚΑ.

Ακολούθησε ο Χούμπερτ Κος, ο 23χρονος Ούγγρος, ολυμπιονίκης στο Παρίσι, είχε τη δική του απάντηση, σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:52.30 (πέρασε τα 100μ. σε 53.64), πετυχαίνοντας ρεκόρ Ευρώπης.

Κατέρριψε τη δική του προηγούμενη επίδοση, το 1:53.19 που είχε σημειώσει την 1η Αυγούστου 2025 και του είχε χαρίσει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Ο Σίσκος, «ασημένιος» στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2024, είναι αυτός που μπορεί να απειλήσει περισσότερο τον Κος, που ήταν και παραμένει το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.



Η οκτάδα του τελικού