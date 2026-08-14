Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου: Εκτός τελικού στα 1500μ. Βλαχογιαννάκος και Κακουλάκης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Εκτός τελικού έμειναν ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος και ο Βασίλης Κακουλάκης στο 1500μ. ελεύθερο, καθώς οι επιδόσεις τους δεν ήταν αρκετές ώστε να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο.
Χωρίς Ελληνική παρουσία στον τελικό 1500μ. ελεύθερο θα συνεχιστεί το αγώνισμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι αφού ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος και ο Βασίλης Κακουλάκης δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση.
Οι δύο Έλληνες κολυμβητές αγωνίστηκαν στην τρίτη προκριματική σειρά, με τον Βλαχογιαννάκο να τερματίζει στην 6η θέση με χρόνο 15:14.23 και τον Κακουλάκη να ακολουθεί στην 7η με 15:14.91.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.