Εκτός τελικού έμειναν ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος και ο Βασίλης Κακουλάκης στο 1500μ. ελεύθερο, καθώς οι επιδόσεις τους δεν ήταν αρκετές ώστε να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Χωρίς Ελληνική παρουσία στον τελικό 1500μ. ελεύθερο θα συνεχιστεί το αγώνισμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι αφού ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος και ο Βασίλης Κακουλάκης δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση.

Οι δύο Έλληνες κολυμβητές αγωνίστηκαν στην τρίτη προκριματική σειρά, με τον Βλαχογιαννάκο να τερματίζει στην 6η θέση με χρόνο 15:14.23 και τον Κακουλάκη να ακολουθεί στην 7η με 15:14.91.