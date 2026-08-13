Τι κάνουν στην Τουρκία: Η χώρα στην οποία ανακοινώθηκαν την ίδια μέρα Λουκάκου, Βλάχοβιτς και θα παίζουν Γκρίνγουντ και Σαλάχ
Την... άτυπη μάχη των εντυπώσεων στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, πέραν φυσικά των τοπ5 ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, κερδίζει προς ώρας και δίχως αμφιβολία η Τουρκία, με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς να αποτελεί την τελευταία «βόμβα».
Ο Σέρβος στράικερ αποκτήθηκε ως ελεύθερος με τριετές συμβόλαιο από την Μπεσίκτας και ανακοινώθηκε λίγο μετά τον Ρομέλου Λουκάκου! Εκείνος, μετακόμισε στη γειτονική μας χώρα για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε, με τη Νάπολι να βάζει στα ταμεία της περί τα 6 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, όλα αυτά μάλλον είναι τα... απόνερα της μεγαλύτερης έως τώρα προσθήκης τουρκικού συλλόγου. Αυτή δεν είναι άλλη από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, που μετά το επί 9 χρόνια πέρασμά του από τη Λίβερπουλ, στην οποία πραγματικά σάρωσε ομαδικά και ατομικά, αποφάσισε να υπογράψει για την Τραμπζονσπόρ.
Ακόμη πιο πριν, η Φενέρ είχε ρίξει ακόμη μια... πιστολιά, αφού πλήρωσε 40 εκατ. ευρώ στη Μαρσέιγ, προκειμένου να ντύσει με τα χρώματά της τον Μέισον Γκρίνγουντ. Αν στους παραπάνω σταρ που μετεγγράφησαν στην τρέχουσα περίοδο προσθέσουμε και ποδοσφαιριστές όπως οι Βίκτορ Όσιμεν, Λιρόι Σανέ, Λεάντρο Τροσάρ (επίσης πήγε φέτος) και Μάρκο Ασένσιο, τότε καταλαβαίνουμε πως οι Τούρκοι το πηγαίνουν πολύ... σοβαρά.
146 – Son altı sezonda (2020/21'den bu yana) İtalya Serie A'da en iyi gol atma sıklığına sahip ilk beş oyuncu (dk/gol, minimum 50 gol):— OptaCan (@OptaCan) August 12, 2026
125 – Victor #Osimhen
133 – Lautaro Martínez
146 – Dusan #Vlahovic
146 – Ciro Immobile
163 – Romelu #Lukaku
İstikrar. pic.twitter.com/ZjU5B7RUet
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