Ο Ευάγγελος Ντούμας εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά στα 100μ. πρόσθιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Προκρίσεων συνέχεια για την εθνική ομάδα στο 38ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, καθώς ο Ευάγγελος Ντούμας εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά στα 100μ. πρόσθιο ανδρών, που θα γίνουν το βράδυ της Δευτέρας (10/8, 20:05).

Ο 18χρονος πρωταθλητής Ευρώπης στους έφηβους σημείωσε 1:00.09, που τον έφερε στη 15η θέση των προκριματικών και στον επόμενο γύρο.

Την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έκανε ο Μάριος Ζαφειρόπουλος, ο 20χρονος πήγε στο Παρίσι με ρεκόρ στο 1:01.65, σημείωσε 1:02.63, καταλαμβάνοντας την 60ή θέση της κατάταξης.

Ο 32χρονος πλέον Άνταμ Πίτι με 59.08 σημείωσε τον καλύτερο χρόνο των προκριματικών, ενώ τον Βρετανό ακολούθησαν οι Ιταλοί, Νικολό Μαρτινέγκι με 59.11 και ο Σιμόνε Τσερασουόλο με 59.11, επίσης.

Στον τελικό η σκυταλοδρομία 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών



Την παρουσία της στον τελικό εξασφάλισε και η εθνική ομάδα στα 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών. Oι Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Ανδρέας Βαζαίος σημείωσαν 7:09.53 και με τον 8ο χρόνο πήραν την πρόκριση για τον τελικό, που θα κλείσει το πρόγραμμα της Δευτέρας (10/8, 20:54).

To απογευματινό πρόγραμμα